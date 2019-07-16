الاستيقاظ باكراً يقلل احتمالات سرطان الثدي

خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي يفضلن الاستيقاظ مبكراً يومياً تقل لديهن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن.

وأوضح باحثون أن دراسات سابقة ربطت بين عدم انتظام مواعيد النوم والحصول على قدر أكبر من اللازم من الراحة وزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي لكن لم تركز دراسات كثيرة من قبل على كيفية تأثير توقيت الاستيقاظ على تلك الاحتمالات.

وحلل الباحثون المتغيرات الجينية المرتبطة بثلاث سمات تتعلق بالنوم وهي مدته والإصابة بالأرق وإن كانت المشاركة في الدراسة من الأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ مبكراً أو متأخراً.

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 400 ألف امرأة شاركن في دراستين في بريطانيا إحداهما استخلصت البيانات الحيوية والأخرى ركزت على سرطان الثدي.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج خلصت إلى أن من بين كل 100 امرأة يفضلن الاستيقاظ مبكراً قلت حالة من حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن لكن لم يظهر وجود علاقة واضحة بين سرطان الثدي ومدة النوم يومياً والأرق.

كما وجدت الدراسة علاقة بين زيادة عدد ساعات النوم عن المعدل الموصى به وهو نحو 7 إلى 8 ساعات ليلاً وزيادة احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة بلغت 19 بالمئة لكل ساعة إضافية.

وقالت ريبيكا ريتشموند الباحثة في جامعة بريستول في بريطانيا: إن النتائج تتسق مع دراسات سابقة سلطت الضوء على علاقة العمل في نوبات ليلية بالإصابة بسرطان الثدي مضيفة إنه من الفرضيات التي قد تفسر تلك العلاقة هي فرضية الضوء في الليل والتي تتحدث عن تقليص التعرض للضوء ليلاً لنسبة الميلاتونين ما يؤثر بدوره في عدة مسارات هرمونية ويزيد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.