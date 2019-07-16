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العثور على قنديل بحر بحجم إنسان

| وكالات

الأربعاء, 17-07-2019

اكتشف الغواصون في المياه الساحلية لمقاطعة كونورال الإنجليزية قنديل بحر بحجم غير طبيعي والتقطوا له صورة إلى جانب الباحثة التي لاحظته أولاً.
وعثرت عالمة الأحياء ليزي دالي على قنديل البحر الضخم، وشاهدت قنديل البحر غير الطبيعي في إحدى جولات الغطس، وكان يوازي حجمها تقريباً.
ولفت الباحث في الكائنات البحرية روبرت كيركوود إلى أن هذا النوع من قناديل البحر ضخم للغاية، لذا يسترعي انتباهاً مضاعفًا من الغواصين.
ويعتقد الباحثون أن القنديل العملاق، الذي عثروا عليه حديثاً تحت الماء، سيخرج إلى الشاطئ هذا الصيف أو في الخريف المقبل.
ويمكن أن تصل سماكة قنديل البحر من النوع العملاق إلى 90 سنتيمتراً، ويبلغ وزنه نحو 35 كيلوغراماً. ولا يشكل هذا النوع من قناديل البحر خطراً على البشر.

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