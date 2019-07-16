برجك اليوم – الأربعاء 17 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اليوم للسعادة الحقيقية فيه تعارفٌ وأناس متفائلون ومرحة، وضجة وحركة وذات نتائج إيجابية، ومناسبات وفرص يجب أن تستغلها وتستعيد قدرتك على الظهور نجم في محيطك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار يضايقك الإحساس بأنك محط أنظار من حولك وتدخلهم في أمورك واستعراضهم أنهم أفضل منك، وقد تضايقك سمعة مهنية أو نقد يحيط بأعمالك مع إحساسك بعدم جدوى عملك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تحتاج إلى حاضنة للعلاقات أو الأمور المهنية وهذه الحاضنة هي هدوءك ودبلوماسيتك، وقد تتحسن الأمور وتأخذ مساراً جيداً وخطوات نحو نيل ما تتمنى وخاصة في العمل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تتوصل بذكائك ومثابرتك لكشف بعض المعلومات واستعمالها لمصلحتك وقد تعي بعض الأوضاع تحلل وتستنتج وتكون متيقظاً للتفاصيل وتصادف الدعم من الزملاء.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تعاني من اعتراضات ممن حولك لعلاقات جديدة، وقد تتعرض لنقاشات غير منطقية، ففكر في كل ما تفعل ولا تعرض نفسك لشجارات عائلية فأنت بحاجة إلى بعض المرونة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول مسؤولياتك كبيرة وأنت محب للعمل وبصمت وتضايقك دائماً كثرة الكلام وقلة الفعل، وكل ما تحتاجه هو التوازن بين المطلوب منك وما تستطيع فعله وما يسمح وقتك به.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت مرتاح وقد تجد علاجاً أو شفاء أو تلقى أخباراً طيبة، كلمتك مسموعة ومؤثرة، فاليوم يعدك بلقاءات ونقاشات مهمة ومفيدة ستتذكرها لوقت طويل ولكن احذر الإسراف.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني متاعب على الصعيد الشخصي والعائلي وقد تبدو نزقاً وتتضايق من نوبات الإحباط أو اليأس، فامتنع عن تحميل غيرك أخطاءك ولكن لا مانع أبداً من تقاسم المسؤولية مع من حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول سيبدأ يومك بتفاهم مع المحيط ومصالحات سببها اعتذار من تحب منك وقد تبادر أنت لتعتذر أو في مهمة تنجزها وقد تحصل فيها على ما يفرح قلبك ويغير حياتك إلى الأفضل.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الحقيقة أنني يجب أن أحذرك من كوكب المال لديك سواء كان متراجعاً أم متقدماً فهو، يحمل لك المضايقات فأمورك المالية قد تبدأ بالتراجع وإسرافك يزيد مشاكلك المادية فكن منظماً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس فاليوم إيجابي وبإمكانك أن تكون محط أنظار الزملاء لأنك تسعى لملاقاة المحبين وتفرح لتأييدهم لك أو تفرح للتغيرات مع من تحب.