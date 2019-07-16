وزير التعليم لـ«الوطن»: قواعد جديدة للإعارة والإجازة الخاصة بلا راتب لأساتذة الجامعات

أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم صدور تعديلات جديدة لأحكام وقواعد الإعارة الداخلية والخارجية والإجازة الخاصة بلا أجر لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي القادم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح إبراهيم أن القرار شدد على عدم تجاوز نسبة الإعارة أو منح إجازة بلا راتب لعضو الهيئة التدريسية إلى القطاع الخاص أو لأي جهة، نسبة الـ20 بالمئة في القسم، مبيناً أن الأفضلية في التفاضل بين المرشحين الراغبين في الإعارة على الأقدمية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، وأن يكون الحد الأدنى في كل قسم هو 3 أعضاء.

وأضاف إبراهيم: كما يسمح لعضو الهيئة التدريسية بالإعارة الجزئية خلال فترة العطل.

ووفق قرار الوزارة يجوز أن تكون مدة الإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر متصلة لمدة لا تزيد على ست سنوات على أن تكون بدايتها بلا أجر أو نهايتها من جهة المبدأ مع بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني.