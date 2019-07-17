الصفحة الأخيرة

ثرية إيطالية تتورط بسرقة «محرجة» في المطار

| وكالات

الخميس, 18-07-2019

ورطت سيدة أعمال إيطالية نفسها، على نحو مخجل، مؤخراً، بعدما سرقت ساعة وسواراً فاخرين، خلال عملية تفتيش داخل المطار.
وبحسب «ذا تايمز»، فإن مونيكا بيروفانو، 55 سنة، حاولت أن تسرق ساعة من نوع «روليكس» تصل قيمتها إلى 8 آلاف يورو إلى جانب سوار «تيفاني».
ويضطر المسافرون في المطارات، إلى نزع الساعات وباقي الإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية وكل ما يحتوي على المعادن، ويقومون بوضعها، تحت جهاز التفتيش «سكانر» حتى تخضع للمراقبة.
واعتقدت المالكة الأصلية للسوار والساعة أن زوجها سيقوم بأخذ القطعتين، ثم تقدمت إلى الأمام، لكنه نسي أن يفعل، وفي هذه اللحظة، استغلت مديرة الشركة الثرية، الفرصة، وبادرت إلى الاستيلاء على القطعتين.
وبعدما لاحظ الزوجان أنهما فقدا الساعة والسوار، اتصلا بشرطة مطار تورين في إيطاليا، لأجل تبين المصير. وعقب الاطلاع على الفيديو المسجل بكاميرا المراقبة، تبين أن مونيكا التي تدير شركة للصلب في الشمال الإيطالي، هي التي أخذت الساعة والسوار الذي تصل قيمته إلى ألف دولار.
وعقب تحديد المسؤولة عن السرقة، انتقل عناصر الشرطة إلى بيت سيدة الأعمال، وأقرت بحمل الإكسسوارين لكنها حاولت أن تبرر ما قامت به.
وقالت المتهمة بالسرقة: «لقد لاحظت أن السيدة التي كانت أمامي نسيت أن تأخذ أغراضها، ولذلك أخذت القطعتين وفي نيتي أن أعيدهما، لكنني لم أجدها على الإطلاق في المطار..لم أرغب أبدا في السرقة».

مقالات ذات صلة

الخميس, 18-07-2019

«الشام بتجمعنا» مساء اليوم

الخميس, 18-07-2019

ريهانا تعرض قصرها للإيجار برقم صادم

الخميس, 18-07-2019

وينسليت: لم يكن هناك أي أموال في عائلتنا

الخميس, 18-07-2019

مادة على الأرض قد تكون مفتاح الحياة على المريخ

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock