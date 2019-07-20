رجل يفاجأ بساقه المبتورة على علبة سجائر

أصيب رجل مبتور الساق يبلغ من العمر 60 عاماً، بالصدمة عقب اكتشافه استخدام طرفه المبتور على غلاف للسجائر من دون إذن منه.

وبحسب ما ورد، فإن الصورة كانت معروضة على علب السجائر الموزعة في الاتحاد الأوروبي، مذيلة بعبارة تقول: «التدخين يسد الشرايين».

وعثر الرجل الألباني، الذي لم يكشف عن اسمه، على هذه الصورة بعد أن اشترى ابنه علبة من السجائر الملفوفة يدوياً، المتداولة في لوكسمبورغ العام الماضي.

وتعرف الابن على الندوب والحروق التي في الصورة وعرضها على أبيه الذي أكد أنها بالفعل صورة لساقه المبتورة.

ومع ذلك، يقول الرجل: إنه فقد ساقه نتيجة تعرضه لاعتداء في ألبانيا عام 1997، قبل أن ينتقل إلى فرنسا، وأوضح محاميه، أنطون فيتانتي، لـ«فرانس بلو»، أنه لا علاقة لموكله بالتدخين.

يعتقد الرجل أن الصورة التقطت في مستشفى في مدينة ميتز الفرنسية عندما زارها لمعرفة إذا ما كان يمكن تزويده بساق صناعية.

وأضاف فيتانتي: «إنه أمر لا يصدق أن يجد الشخص نفسه، من دون موافقته، على علب السجائر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «يشعر موكلي بالخيانة والطعن في كرامته، من خلال رؤية إعاقته معروضة على علب السجائر، ويجب على المرء أن يعترف بأن هذا ليس ممتعاً على الإطلاق».

واتصل المحامي بالمفوضية الأوروبية لمعرفة ما حدث لأنها المسؤولة عن توزيع الصور على علب السجائر، كما اتصل بالمستشفى لمعرفة كيف انتهى الأمر باستخدام الصور.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث فوجئت امرأة من إسيكس بصورة لوالدها الراحل في المستشفى على علبة سجائر، إلا أن المفوضية الأوروبية ومستشفى جامعة باسيلدون، حيث كان يرقد والدها مع أجهزة الإنعاش في العناية المركزة، نفيا هذا الادعاء.