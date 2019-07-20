ثقافة وفن

لماذا تحجب أسماء المبدعين؟

| د. رحيم هادي الشمخي

الأحد, 21-07-2019

المبدعون هم أكثر الناس دعوة إلى الحرية، من خلال كتاباتهم ومقولاتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولكن الواقع الذي يمارسونه –ونعيشه الآن- يقول عكس ذلك، فالكثيرون منهم يمارسون ديكتاتورية بشكل يتواءم مع سيكولوجيتهم، وثقافتهم وخوفهم من الآخر، الكل ينفي الكل، هذا ما نراه في الساحة الأدبية السورية، حيث لا مكان إلا لنفر معروف يخرج كل يوم بقصيدته الشعرية من على المنابر أو يكتب مقالاً في هذه الجريدة أو تلك، أما المبدعون الباقون فلن يصيبهم إلا ما كتب اللـه لهم.
هنا في المؤسسات الثقافية والأدبية، ويا للأسف، نسمع مباريات كلامية لا تتناسب مع الكاتب المبدع أو الشاعر المبدع، الكل فيها يتهم الكل، هذا ليس شاعراً، وذاك لا يساوي شيئاً في عالم الكتابة، وأنا فقط الفنان، والكاتب والمبدع والمبهر والمحدث والمعبر والمغير والخلاق والمضيف والمجدد والخارق… ما يحدث في عالم السياسة، يمارسه المبدعون بشكل متطابق، وهم من المفروض، ضمير الوطن والأمة، المعبر والصادق، فلابدّ أن نلتفت إلى تعدد المواهب الإبداعية، فلا نعتمد على روائي واحد، وما عداه لا شيء، وناقد واحد وما عداه لا شيء، وحول قاص واحد وما عداه لا شيء، وشاعر واحد وما عداه لا شيء، وكاتب مسرحي واحد وما عداه لا شيء… وهكذا، وما يحدث الآن في الساحة الثقافية والأدبية هو نفي (الأنا) (الآخر) والعكس، وهذا النفي، وتلك الديكتاتورية يصدران عن أسماء كبيرة وصغيرة معاً، الأمر الذي لم يدخل في دائرة التنافس الشريف، وما يقوله المبدعون ويكتبونه على النقيض تماماً مما يتداولونه سراً وعلانية.
لمصلحة الثقافة والإبداع، أن يكون هناك آلاف من المبدعين في كل فنون الكتابة والقول، والزمن وحده سيصفّي ويفرز الخلاقين والمتفردين وأصحاب المواهب الكبيرة، وكذا النقد الجاد والمستنير، سيواكب الكتابة الخاصة المختلفة بعيداً من الأفكار والمجاملة واتقاء الشر، نحن ضد عبادة الفرد، وهيمنة الشاعر والكاتب الأوحد، وأنا لا أريد أن أسمي أسماء هنا، لأن الوسط الثقافي والأدبي يعرف كل شيء، ولكن النفي الخفي، والديكتاتورية المغلقة بشفافية المبدعين تحجب الأسماء الجديدة لكي تظل أسماء بعينها تحكم وتتحكم، وتبقى في كادر الصورة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 21-07-2019

إطلاق فيلم «الاعتراف» بعد عامين على إنتاجه  … باسل الخطيب: تفاعل الإنسان السوري مع أحداث مأساوية في زمنين متقاربين

الأحد, 21-07-2019

أيمن زيدان يضع الشارع على خشبة الحمراء … «المتفرج بطل مسرحية 3 حكايا» نرى الظالم بعين الاستهزاء لا بعين الخوف

الأحد, 21-07-2019

الثقافة ومعركة الصراع والسيطرة على العقول

الأحد, 21-07-2019

الغاية من الحوار

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock