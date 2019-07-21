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ابتلعه تمساح أثناء اغتساله

| وكالات

الإثنين, 22-07-2019

قتل رجل يبلغ من العمر 45 عاماً أراد الاغتسال في نهر بالقرب من متنزه بيتأركانيكا الوطني في ولاية أوديشا الهندية نتيجة لهجوم تمساح. وقام التمساح بمهاجمة الرّجل أثناء اغتساله في النهر، وحاول القرويون إنقاذه لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وكان هذا الرجل سادس ضحية قتل في هجوم التماسيح بالقرب من متنزه بيتأركانيكا الوطني منذ بداية العام.
وأعلن مدير قسم الغابات بيمال براسانا أشاريا أنه في الأشهر الأخيرة، يغادر الكثير من التماسيح المتنزه ويتجه إلى الأنهر والجداول وغيرها من المسطحات المائية لوضع البيوض، لقد حذرنا القرويين مراراً وتكراراً من الاقتراب من الأنهر بالقرب من بهيتركانيكا، لأنها تعج بالتماسيح المفترسة.
وأضاف: «يبدأ موسم التزاوج للتماسيح في تشرين الثاني، ويستمر حتى شباط، وفي هذا الوقت، تكون التماسيح عدوانيّين بشكل خاص وتدافع بقوة عن أراضيها. وتشتد العدوانية من آذار إلى آب، حيث تقوم إناث التماسيح بوضع البيوض».

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