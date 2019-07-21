الصفحة الأخيرة

مشروب يدمّر الأسنان!

| وكالات

الإثنين, 22-07-2019

كشف علماء من جامعة برن السويسرية عن المشروب الأكثر ضرراً بالأسنان، بعد إجراء تجربة مخبرية على عدد كبير من الأسنان اللبنية والدائمة.
واستخدم المتخصصون السويسريون 300 سن لبني و1020 سناً دائماً، موجودة في عيادات أطباء الأسنان.
وغمر الأطباء الأسنان في كل سائل (من المشروبات) لمدة دقيقتين ثم قاسوا صلابة المينا. فوجدوا أن مشروب الكركديه هو الأكثر خطراً على الأسنان ويتسبب بتآكلها بسرعة كبيرة.
وأوضح الخبراء أن المشروبات الغازية تأتي في الدرجة الثانية بعد الكركديه في تهديدها للأسنان.
وتعد مكملات الكالسيوم من المواد التي تحيّد فعل المشروبات الحامضة. وينصح الخبراء محبي هذه المشروبات الضارة بالأسنان، تناول ما يودونه منها على أن يتناولوها بسرعة للتقليل من زمن تفاعل الأسنان مع البيئة الحمضية.
كما يؤكد الخبراء ضرورة تنظيف الأسنان، بعد تناول المشروبات الضارة، بالفرشاة والمضمضة بالماء إذا لم تكن الفرشاة بمتناول اليد.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 22-07-2019

صابرين تعترف بندمها

الإثنين, 22-07-2019

هاني شاكر يكشف سر ابتعاده عن التمثيل

الإثنين, 22-07-2019

استحمت بالعدسات اللاصقة وفقدت بصرها

الإثنين, 22-07-2019

تطوير أول سائل مغناطيسي في العالم

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock