بعد العودة الهزيلة من دورة الهند الدولية … المنتخب غدا بدمشق والقويض إشاعة!

لم يحمل الاجتماع الذي جمع اتحاد كرة القدم مع جهازنا التدريبي الذي امتد ساعة ونصف الساعة ظهر يوم أمس الأول السبت أي جديد أو تعديل كان قد أشيع مع العودة الهزيلة لمنتخب الرجال من بطولة الهند الودية، والذي حصل أن كل الأخبار التي تحدثت عن نية اتحادنا الكروي بإقالة الكابتن فجر والتعاقد مع المدرب محمد القويض لقيادة المنتخب في الاستحقاقات القادمة لم تكن سوى مجرد إشاعات مع تمسك الاتحاد بخدمات فجر إبراهيم والكادرين الفني والإداري بشكل كامل وبات من المؤكد أن فجر إبراهيم هو من سيقود منتخبنا في بطولة غرب آسيا أواخر الشهر الجاري وأيضاً في تصفيات كأسي آسيا والعالم اعتبارا من الخامس من أيلول المقبل ومباراة الافتتاح مع الفلبين!

الشيخ حسن باق

كما تأكد بقاء الكابتن رضوان الشيخ حسن في منصبه مديرا للمنتخب، وهو نفى في حديث خص به «الوطن» صحة الأحاديث التي تناولت تفكيره بتقديم الاستقالة وعودته إلى عمله في قطر مشيراً إلى أنه لن يتخلى عن المنتخب في هذه الظروف واصفا مهمته معه بالوطنية.

وعلق الشيخ حسن على قرعة تصفيات كأس آسيا والعالم فاعتبرها منصفة بحق منتخبنا الذي توقع له صدارتها خاصة إن توافرت له الاستعدادات الجيدة مع تأكيداته عدم وجود مباريات سهلة في كرة القدم ويجب احترام كل الفرق التي سنواجهها في التصفيات قبل كل شيء!

بين العراق والإمارات

وكشف مدير منتخبنا أن الملعب الذي سيلعب عليه المنتخب مبارياته بالتصفيات لم يحدد بعد وهناك مشاورات لاتحاد اللعبة بهذا الخصوص والتوقعات تصب في ملعب كربلاء بالعراق أو ملعب آخر في دولة الإمارات رغم ما تم إذاعته سابقا في هذا الموضوع عن أن إستاد جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية هو من سيستضيف مبارياتنا في التصفيات المذكورة وهو الملعب الذي سبق وأن لعب عليه 4 مباريات دولية في بطولتين متتاليتين من دورة الصداقة الدولية التي يقيمها الاتحاد العراقي سنويا!

معسكر جديد

وأشار الشيخ حسن إلى أنه تم دعوة المنتخب لمعسكر تدريبي اعتبارا من عصر اليوم الإثنين تأهبا لمشاركته في بطولة غرب آسيا ويستمر لأسبوع كامل يغادرنا بعدها المنتخب للعراق يوم 29 تموز الجاري وهو سيلعب في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق المستضيف ولبنان واليمن وفلسطين وحسب توقعات الشيخ حسن فإن منتخبنا لديه القدرة على لعب أدوار متقدمة في تلك البطولة التي ستكون محطة تجريبية مهمة له قبيل دخوله معمعة التصفيات الآسيوية في أيلول وهو سيشارك بغرب آسيا من خلال منتخب واعد وخليط من الخبرة والشباب حيث سيكون كابتن منتخبنا السابق أحمد الصالح أول المدعوين للالتحاق بمعسكر دمشق اليوم وكذلك ينتظر إطلالة وعودة أفضل لاعب في آسيا عمر خريبين للمنتخب رغم كل التصريحات النارية التي أطلقها فجر إبراهيم والكلام لنا هنا بحرمان الخريبين والصالح من المنتخب كما ستتم دعوة القلفا والميداني والمواس وبالمقابل تأكد غياب النجم عمر السوما عن المشاركة مع المنتخب ببطولة غرب آسيا نظرا لارتباطه مع فريقه الحالي الأهلي السعودي الذي سيلعب بالفترة نفسها مباريات حاسمة له ببطولة الأندية الآسيوية لكن السوما سيكون حاضرا مع منتخبنا في التصفيات الآسيوية المرتقبة!

شارة الكابتن

ونقلت مصادر مقربة جداً من جهازنا التدريبي أن شارة الكابتن حسمت وبشكل نهائي لصالح اللاعب فراس الخطيب وفي حال غيابه اضطراريا عن أي مباراة فإن الشارة ستنتقل مباشرة إلى عمر السوما وليس لأحمد الصالح كما كان يحصل سابقا وخاصة في آخر نسخة لبطولة كأس آسيا التي جرت في الإمارات!

تعقيب «الوطن»

عودة المدافع الصلب الذي لا غنى عنه في تشكيلة المنتخب أحمد الصالح تؤكد بما لا يدع مجالا للشك التصريحات الخلبية للقائمين على المنتخب في مؤتمر صحفي سابق، وما هو مؤكد أيضاً أن شارة الكابتن كانت مشكلة المشكلات وهي التي أبعدت الصالح عن المنتخب، وبمجرد قبوله التنازل عنها فلا مانع من عودته وهذا ما حصل.

ولا خلاف أن بطولة غرب آسيا تعد المرحلة الرابعة من إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المونديالية، والأسماء المدعوة التي ستعلن اليوم ستخلو من عديد الأسماء التي كانت في الهند، ما يؤكد الارتجالية والفوضى في دعوة بعض الأسماء التي سافرت، وهذه الخطوة كان ممكناً أن تكون في المرحلة الأولى لإعداد المنتخب وليس الثالثة.

ونأمل أن يكون الوقت المتبقي كافياً لرأب الصدع وإذا كان لا بد من عودة الخريبين فنتمناها أن تكون الآن لأن المنتخب لا يمكن أن تتحسن صورته الهجومية بدونه، وإذا كنا لا نحتاج إليه في المرحلة الأولى للتصفيات المشتركة فلسنا قادرين على تعويضه في الدور الحاسم، وهنا نسأل:

كيف ستكون معنويات خريبين إذا استمر استبعاده في هذه الفترة؟

نعتقد أنها لن تكون على ما يرام.