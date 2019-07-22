شبكة الآغا خان ومؤسستها الثقافية وخدمة التراث السوري والإنساني … من قلعتي صلاح الدين ومصياف إلى دمشق القديمة وحلب وقلعتها وسوق السقطية

منذ بداية 2002 بدأت مؤسسة الآغا خان العالمية نشاطها في سورية من خلال مؤسستها الثقافية فباشرت في ترميم الآثار الإنسانية المسجلة عالمياً كآثار يجب الحفاظ عليها مثل «قلعة حلب وقلعة صلاح الدين وقلعة مصياف» ثم امتد نشاطها إلى دمشق القديمة فاختارت ثلاثة من الكنوز التراثية الدمشقية هي «بيت القوتلي وبيت السباعي وبيت نظام» وتعمل على ترميمها وإعادتها إلى وظيفتها التي وضعت لأجلها وذلك بخبرات عالمية وبأيدٍ عاملة سورية ومدربة.

وبعد ماتم في حلب من تدمير اختارت الشبكة سوق حلب القديم المسجل في قائمة التراث العالمي ومنه اختارت سوقاً لم يكن مدمراً بشكل كبير وأعادته أفضل مما كان وأضافت إليه المزايا الحضارية كاملة هو سوق السقطية الذي سيتم افتتاحه قريباً في احتفالية كبرى تكون أنموذجاً للحفاظ على التراث.