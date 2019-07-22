برجك اليوم – الثلاثاء 23 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اليوم يمنحك حصانة ويجعلك تبسط سلطتك بشكل جيد وقد تحصل على فرصة فريدة لتغيّر حياتك، وقد تدخل بجديد إذا كثفت جهودك ووضعت لنفسك إستراتيجية أو هدفاً لما سيأتي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ليس من الضروري أن تجيب عن كل كلمة تزعجك بكلمة جارحة للآخرين، فأنت تخسر التعاطف وتدخل في قيل وقال فالمشاكل قد تحل بمجرد أن تهملها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تنطلق هذا اليوم نحو علاقات اجتماعية وتستعيد حياتك واطمئنانك وقد تقضي أوقاتاً ممتعة، ويشعر الأصدقاء بالرغبة في البقاء إلى جانبك بسبب إشراقك وتفاؤلك مفاجآت سارة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الأمور لا تأخذ طابع المشاكل بل طابع القلق فلا تجعل قلقك يضايقك من دون أسباب مبررة، وقد يحمل لك هذا اليوم بعض الاضطرابات المعنوية على أمور صحية أو عائلية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تظهر لأصدقائك بثوب القائد والمتفائل والدبلوماسي والمتمالك لأعصابه وهدوئه، فمن حولك يحترمونك ويدعمون آراءك ويؤيدون مواقفك وتبادر للنقاش أو الحوار.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يوم مبشر بالمساعدات والدعم لتأخذ حقوقك التي تستحقها والتي طال انتظارها، لأنك تستطيع الاعتماد على صداقاتك وعلاقاتك بمن تحب، وقد تشعر بالحب يتدفق حولك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم لبعض التأجيل فاحرص على مواعيدك وابتعد عن الضغائن والعصبية، فلا تخالف القوانين أو الأنظمة المرعية لكي لا تصطدم بمن حولك والتزم حتى بقوانين السير.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اهتم بما بدأت إنجازه ولم تكمله فأنت تحتاج إلى تعاطف الآخرين ومساعدتهم، فاليوم للعمل الكثير ولن يأتيك النجاح بالمجان فأنت تعمل بجد واجتهاد لتحقق ذلك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول علاقاتك اليوم مثمرة وفعالة على الصعيد العاطفي وحتى على الصعيد المهني، وقد تنجح في فرض رأيك في العمل أو في أمورك الشخصية على الرغم من وجود بعض المعارضين.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تنتابك أحياناً مشاعر سلبية بسبب عرقلة أو قلق بسبب أحد أفراد العائلة وقد توظف مالك وجهدك في عملية تجارية أو عملية تنتظر نتائجها ما يجعلك قلقاً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تنقل كل الملاحظات والانتقادات وتعمل على تحسين أمورك مستفيداً من كل من حولك، والأهم أنك تقرأ المتغيرات الحاصلة حولك في العمل عموماً الحظوظ مساعدة.