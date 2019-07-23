لجنة تسيير أمور لنادي الاتحاد

بات في حكم المؤكد أن تبصر لجنة تسيير الأمور في نادي الاتحاد النور وذلك بعد تصدير الأسماء التي وقع الاختيار عليها للمكتب التنفيذي ليتم التصديق عليها ومنحها الضوء الأخضر للعمل والمؤلفة من السادة: المهندس مفيد مزيك رئيساً والمهندس أحمد رحماني وجمعة الراشد وسعد قرقناوي وصباح البكري أعضاء، ورغم كل ذلك إلا أن القرار جاء متأخراً كثيراً لمن يعرف الواقع الإداري في النادي، وكان من الأجدى إجراء عملية تغيير منذ أشهر وليس الآن ونحن على أبواب الانتخابات واللجنة التنفيذية هي ذاتها تعي أن نادي الاتحاد يحتاج للتجديد، الخطوة ورغم تأخرها إلا أنها مقبولة نوعا ما لعل الأمور الداخلية تنصلح قليلاً ويكون هناك حركة تخدم جميع الألعاب والكوادر التي تنتظر الإفراج عن مستحقات المالية المتراكمة منذ خمسة أشهر بينما بذخت بعشرات الملايين على اللاعبين الذي تم التعاقد معهم، وبما يخص وصول المدرب ياسر السباعي فيبدو أن الأمور لن تنتهي كما يجب نتيجة التأخر في الحصول على قرار الإعارة من الجانب القطري والمعطيات كلها توحي بعدم قدوم السباعي بعد المدة الزمنية التي انقضت من دون أي تطور في هذا الأمر، والجماهير باتت تطالب بمدرب لأن الوقت المنتظر قد نفد والفريق يجب عليه أن يبدأ تحضيراته قبل فوات الأوان مع تثبيت المشاركة في دورة تشرين الكروية وينتظر التعاقد مع لاعب في خط الدفاع وآخر كرأس حربة صريح كما هو متوقع، فعملية البحث مازالت تجري لإتمام جميع الخطوط حتى لا يكون هناك أي نواقص.