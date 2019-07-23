بعد «السورية للتجارة» و«السورية للحبوب» … اللجنة الاقتصادية توافق على «السورية للمخابز»

وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة السورية للمخابز» وذلك في ضوء القانون رقم /8/ لعام 2019 والقاضي بإحداث المؤسسة السورية للحبوب، والذي تضمن في أحد بنوده إلغاء تبعية المؤسسة العامة للمخابز لمؤسسة الحبوب.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الهدف الأساسي من إحداث «السورية للمخابز» هو تحسين جودة رغيف الخبز.

ونوه بأن دمج المخابز الاحتياطية مع المخابز الآلية سوف يقدم العديد من التسهيلات، لاسيما أنها ستكون ضمن مؤسسة واحدة ذات طابع اقتصادي، على مبدأ السورية للتجارة والسورية للحبوب.

وأوضح أن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على آلية العمل، بحيث يتم تجميع النشاط الخاص بالمخابز في مكان واحد، وسوف يكون للمؤسسة مجلس إدارة خاص بها، أصبحت لها صلاحيات أوسع، كما أصبحت علاقة المؤسسة مباشرة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد أن كانت تابعة للمؤسسة السورية للحبوب.