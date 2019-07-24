تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات بمحافظة طرطوس … وليد رفول: يستحقون كل تقدير وتكريم لما حققوه رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب العدوانية

برعاية د. محمد حسين أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس أقامت قيادة الفرع ظهر أمس حفل تكريم للطلاب الأوائل المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والشهادة الشرعية، والمهنية بكل أنواعها، وشهادة التعليم الأساسي دورة 2019 البالغ عددهم (68) طالباً وطالبة بينهم 4 جرحى وذلك في المركز الثقافي العربي في طرطوس.

وخلال الحفل ألقت رئيسة مكتب التربية والطلائع كلمة هنأت فيها الطلاب المتفوقين وأهاليهم ومدرسيهم، لافتة إلى أهمية استمرار هذا التفوق وصولاً لتحقيق الطموح في المزيد من التحصيل العلمي، وبما يعود بالخير على المتفوقين أنفسهم وعلى مسيرة البناء الوطني وإعادة إعمار سورية وتطويرها بقيادة راعي المتفوقين الأول السيد الرئيس بشار الأسد، مشيرةً إلى أن الحزب كان ولايزال مواكباً للعملية التربوية والامتحانية ولرعاية المتفوقين حرصاً منه على بناء جيلٍ واع قادرٍ على خدمة الوطن وتطويره في جميع المجالات.

بدوره نقيب معلمي طرطوس أشار إلى أن المتفوقين هم من أحسنوا الأداء وأخلصوا الوفاء للوطن بهذا التفوق، متوجهاً بالتقدير والعرفان للأسرة التربوية جميعاً ولكل من ساهم في تحقيق هذا التفوق.

وفي كلمة الطلاب المتفوقين، أكد الطالب الأول على المحافظة محمد نديم ليلا، أن هذا التفوق هو ثمرة جهد ومثابرة على مدى أعوام مضت، وأهدى هذا التفوق لقائد الوطن وللجيش العربي السوري وللأسرة التربوية ولكل من وقف معهم وكان سنداً لهم في تحقيقه.

وبعد انتهاء التكريم أكد السيد وليد رفول الذي جرى التكريم بالتعاون معه وبدعم مادي منه أن هؤلاء المتفوقين يستحقون كل تقدير وتكريم بعد الجهد الكبير والمثابرة المتواصلة والإرادة القوية التي يتمتع بها كل واحد منهم لتحقيق التميز والتفوق رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل الحرب العدوانية القذرة التي يتعرض لها وطنهم منذ تسع سنوات، وتمنى عليهم النجاح والتوفيق والمزيد من التألق في مسيرة تحصيلهم العلمي ومسيرة حياتهم العملية وصولاً لمرحلة من الإبداع الذي ينعكس خيراً على الوطن والمواطن.

من جهته عضو مجلس مدينة طرطوس السيد وسيم رفول أوضح أن شقيقه الذي وقف ومازال إلى جانب الجرحى وذوي الشهداء أراد هذه المرة أن يقف إلى جانب هؤلاء الشباب المتفوقين الذين يكملون بتميزهم هذا بطولات وتضحيات جيشنا الباسل وشعبنا الصامد.

حضر حفل التكريم أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب ونائب المحافظ والمحامي العام وعضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة ومديرو التربية والأوقاف والزراعة والسياحة والتجارة وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة وأهالي الطلاب المتفوقين.