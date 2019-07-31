الأولى

لمواصلة الضغط السياسي على سورية.. واشنطن ترفع ملف «المعتقلين» إلى مجلس الأمن

| الوطن - وكالات

الخميس, 01-08-2019

في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على دمشق لتحقيق ما فشلت به في الميدان عبر أدواتها الإرهابية، دعت الولايات المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية ما تسميه «المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً» في سورية.
الأمم المتحدة أكدت في بيان، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة تنوي عقد الاجتماع «خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وزعمت المتحدثة باسم البعثة الأميركية، شيريث نورمان شاليه، «إن إحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين، يمكن أن يكون خطوة نحو بناء الثقة بين الشعب السوري وممثلي «المعارضة» والدولة السورية»، ورأت أن حل هذا الملف يمهد للحل السياسي في سورية! ويغيب ملف المخطوفين من المدنيين والعسكريين السوريين لدى التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من الغرب وأميركا، عن المحادثات الدولية أو في أروقة المنظمة الأممية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 01-08-2019

كسر خطوط دفاعهم الأولى عن كفر زيتا والزكاة … الجيش يواصل دحر الإرهابيين شمالاً ويحرر مزارع ووادي حسمين

الخميس, 01-08-2019

الأفعى الكبرى والأفعى الصغرى

الخميس, 01-08-2019

أنقرة لميليشياتها: التطورات الميدانية سترغمنا على تغيير موقفنا في إدلب … «أستانا 13» تنطلق اليوم وتركيا تحت مطرقة الضامنين

الخميس, 01-08-2019

نظام أردوغان للمهجرين: إما القتال مع الإرهابيين أو الترحيل!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock