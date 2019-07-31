لمواصلة الضغط السياسي على سورية.. واشنطن ترفع ملف «المعتقلين» إلى مجلس الأمن

في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على دمشق لتحقيق ما فشلت به في الميدان عبر أدواتها الإرهابية، دعت الولايات المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية ما تسميه «المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً» في سورية.

الأمم المتحدة أكدت في بيان، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة تنوي عقد الاجتماع «خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وزعمت المتحدثة باسم البعثة الأميركية، شيريث نورمان شاليه، «إن إحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين، يمكن أن يكون خطوة نحو بناء الثقة بين الشعب السوري وممثلي «المعارضة» والدولة السورية»، ورأت أن حل هذا الملف يمهد للحل السياسي في سورية! ويغيب ملف المخطوفين من المدنيين والعسكريين السوريين لدى التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من الغرب وأميركا، عن المحادثات الدولية أو في أروقة المنظمة الأممية.