برجك اليوم – الأحد 04 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان المشكلة اليوم ستكمن في عدم رضاك عما يحيط بك أو إحساسك الدائم أنك تعمل كثيراً دون أن يقدر عملك وإنجازك وكأنك لا تنال حقك فلا تحمل نفسك مسؤوليات إضافية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا تجعل حساسيتك تخرجك من جو العائلة لأن التحاور معهم سيساعدك اليوم، فأنت تحتاج إلى الهدوء في طرح وجهات نظرك والدفاع عن نفسك فكن صريحاً وواضحاً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنا أظن أن أغلب المشاكل سيكون سببها مالياً كخيارات جديدة فأنت في يوم للانتظار، ولتدرس قراراتك بهدوء وتتعرف على أناس جدد وكل يعطيك رأيه ما يجعلك تعيش في حيرة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تبادر اليوم إلى اتصالات مجدية على الصعيد العملي والعاطفي وأخبار سعيدة أو تطرأ عليك ظروف أو مفاجآت تجعله مميزاً فربما تمتلك فيه شيئاً يسعدك عملياً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب راقب مصاريفك فأنت تتعدى الحد المسموح به، يجب أن تفكر بالغد وتطالب بحقك، ومفاجآت مفرحة قد تكون مالية وأكثر من عرض لمكسب مادي فاليوم لتفكر بالادخار.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تختار وتدير حياتك بشكل يفرحك وقد يحمل لك هذا اليوم تغيراً في طريقة حياتك، فلا تقلق لأنك محمي وقد تصل في تحقيق معاييرك الكمالية وتفكر بالترفيه عن نفسك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول انتبه إلى أمورك الصحية فقد تبدو مكتئباً شاكياً حظك ونادباً الماضي السعيد، ولا تأخذ من حولك بالشبهة بل تأكد واسأل واسمح للآخرين أن يفسروا تصرفاتهم.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تجتذب الأنظار إليك وتبحث عن علاقات إيجابية في اجتماعات أو سفر أو لقاءات تتمناها، وشعور بالغبطة والفرح ينتابك والسبب أنك تتواصل مع الأصدقاء بطريقة إيجابية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تشعر أن الآخرين يظلمونك في أقوالهم أو أفعالهم وقد يضايقك في بعض اللحظات، أنك لم تقدر كما يجب وأنك لا تعامل كما تستحق ما يجعلك مستثاراً تبحث عن الشجار.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت رومانسي ولطيف ومجامل وممتلئ بالجاذبية وتخوض حوارات عميقة ومهمة للوصول إلى الأفضل فأنت تتعلم من الحوار أكثر مما تتعلم من تجاربك أو نصائح المحيط.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تستثمر كل ما يحصل حولك لمصلحتك وترتب شؤونك بمساعدات تريحك وتسعد قلبك، وخاصة لو كنت مقتنعا بما تقول أو تفعل لا تهتم بما يقال وإلا فاسمع نصائح من يحبك.