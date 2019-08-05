المخابز تستعد لعطلة العيد … محافظ اللاذقية لـ«الوطن»: إعفاء مسؤولين في التموين «للتلاعب»

شدد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على حرص المحافظة على الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى جاهزية جميع الدوائر الخدمية للعمل بالمناوبة طيلة أيام العطلة.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد السالم توجيه المديريات المعنية بوضع جداول مناوبة للاستمرار بتوفير الخدمة العامة، مبيناً أن جميع المشافي والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني جاهزة على مدار الساعة.

وشدد محافظ اللاذقية على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمنع الغش وضبط الأسعار، مقابل استمرار فرع السورية للتجارة بتأمين مختلف المواد الأساسية في صالات المؤسسة.

وحول عمل الأفران أكد السالم العمل على توفير المادة للمواطنين خلال العطلة، مطالباً فرع المخابز بوضع كوات كمنافذ بيع للخبز في أماكن عدة لتسهيل عملية حصول المواطن على حاجته من المادة.

وأوعز السالم بإجراء دراسة لواقع الأفران الخاصة واحتياجاتها من الدقيق التمويني، وضبط عملها والتزامها بوزن الخبز المنتج، لافتاً إلى وجود أفران تنتج ربطة خبز بوزن أقل من الوزن النظامي، على الرغم من إيصال المحافظة الدقيق التمويني لهذه المخابز بشكل مجاني، ما يوفر عليها وبحسب الكميات المنتجة أكثر من 300 ألف ليرة شهرياً.

وأكد محافظ اللاذقية متابعة عمل المعتمدين وأماكن توزيعهم للمادة، مشدداً على إلغاء ترخيص كل معتمد لا لزوم له، مع توجيه سيارات للسورية للتجارة لتأمين المادة في محاور عملها وضمان وصول الخبز للمواطنين فيها.

وكشف السالم عن إعفاء رئيسي شعبتي تموين منطقة اللاذقية والقرداحة، ومديري فرني الكرامة والبهلولية في إطار تحسين واقع عمل المخابز ومنع التلاعب في نطاق عملها وضمان عدم حدوث أي خلل فيها.

من جهته أكد مدير فرع مخابز اللاذقية سامر السوسي لـ«الوطن» استعداد المخابز لعطلة عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن جميع المخابز ستواصل عملها لتعطل في عطلتها المحددة دورياً فقط لا غير لضمان تأمين حاجات المواطنين بمادة الخبز التمويني.

ولفت السوسي إلى تشكيل غرفة عمليات مكونة من عناصر الفرع لحل جميع المشكلات والاختناقات التي قد تحصل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى تكليف عناصر بالمناوبة ليلاً نهاراً طيلة عطلة العيد.

وأضاف مدير مخابز اللاذقية: تم تكليف بعض العاملين بالقيام بجولات مفاجئة ودورية على جميع المخابز، بهدف الوقوف على العملية الإنتاجية من حيث الوزن والنوعية والنظافة.

من جهة ثانية، بيّن السوسي أن نسبة التنفيذ لفرع مخابز اللاذقية خلال شهر حزيران بلغت 110.4 % في حين بلغت 116.7بالمئة خلال الشهر الماضي.