مقتل ضابط بتفجير استهدف دورية للجيش جنوبي بغداد … بغداد تتحرك لنقل رفات الكويتيين المفقودين في العراق

قتل ضابط وأصيب 4 جنود عراقيين بتفجير استهدف أمس دورية للجيش جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع «السومرية» عن مصدر في الشرطة قوله: إن «عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة دورية تابعة للواء 55 بالجيش في منطقة الـ«بو عامر» ضمن قضاء الرضوانية».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن التفجير أسفر عن «مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة أربعة منتسبين بجروح مختلفة».

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، عن اعتقال «أبو هاجر» الذي شارك في اغتصاب النساء الأيزيديات في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان: إن «قوة من الفرقة عشرين وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تلقي القبض على الإرهابي (حازم محمد عبد اللـه قاسم) الملقب بـ«أبو هاجر» في قضاء البعاج».

وأضافت: إن «الإرهابي المطلوب شارك بعدد من جرائم اغتصاب النساء الايزيديات وقتل الرجال الأيزيديين».

من جهة أخرى قرر وزير الدفاع نجاح الشمري، تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة إلى بلادهم بعد إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن «الشمري استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين في مقر الوزارة».

وأشادت بلاسخارت خلال اللقاء بـ«التعاون الكبير الذي تقدمه وزارة الدفاع في هذا المجال وآخره توجيه وزير الدفاع بتخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة إلى بلادهم بعد إكمال جميع الإجراءات، بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر».

وعّبرت ممثلة الأمم المتحدة عن «سعادتها لما تقوم به وزارة الدفاع بتقديم كل الإمكانات في مساعدة نجاح مهمة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر».

وأشار الشمري خلال اللقاء إلى «دعمه الكامل إلى المنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات».

وأوضح أن «عملية (إرادة النصر) التي تشنها القوات الأمنية العراقية في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى، حققت جميع أهدافها المخطط لها وأن العراقيين عازمون على تحقيق النصر على الإرهاب وفكره المتطرف».