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رومانسية تنتهي بمأساة بسبب قبلة

| وكالات

الخميس, 08-08-2019

رصدت كاميرات المراقبة الموجهة نحو أحد الجسور للمشاة، مقطع فيديو يكشف لحظة سقوط زوجين من أعلى الجسر في مدينة كوسكو جنوب شرقي البيرو وهما يقبلان ويعانقان بعضهما البعض في لحظة خلل في توازنهما.
ويظهر مقطع الفيديو الزوجين هيكتور فيدال، البالغ من العمر 36 عاماً، وزوجته مايبث إسبينوزا، البالغة من العمر 34 عاماً، وهما يتبادلان القبل على حافة الجسر وبعد دقائق فقدت الزوجة توازنها وهوت إلى الخلف فحاول زوجها إنقاذها إلا أنها سحبته معها.
وأعلنت صحيفة «ميرور رسمياً عن وفاتهما بعد سقوطهما عن الجسر.

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