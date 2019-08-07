رفض قرارات واشنطن بشأن اعتبار حزب اللـه منظمة إرهابية .. باسيل: الدفاع عن الأرض مختلف عما تفعله «النصرة» وداعش

شدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على أنه لا يمكن المقارنة بين حزب اللـه والتنظيمات الأخرى التي دخلت حلبة الحرب في سورية، موضحاً أن الدفاع عن الأرض مختلف عما تفعله تنظيمات «جبهة النصرة» وداعش الإرهابية.

ونقلت مواقع الكترونية عن باسيل قوله في حديث لـموقع «يورو نيوز»: إنه «لا يمكن قبول اعتبار حزب اللـه منظمة إرهابية، كما صنفته واشنطن، ولا يمكن المقارنة بين حزب اللـه والتنظيمات الأخرى التي دخلت حلبة الصراع في سورية»، مضيفاً: إن «الدفاع عن الأرض مختلف عما تفعله جبهة النصرة وتنظيم داعش».

وأشار باسيل إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يرزح لبنان تحتها حادة لكن البلاد ليست على شفا الإفلاس والانهيار، بفضل خطة اقتصادية معتمدة بدأت تؤتي أكلها من خلال انخفاض مستوى العجز في الخزينة العامة.

وأضاف: «شراكتنا مع حزب اللـه كلفتنا شعبياً ودبلوماسياً، لكننا غنمنا استقرار لبنان ووحدته، لأن حزب اللـه جزء من الشعب وليس مجموعة مسلحة».

وتابع: «هذه الشراكة ليست حكراً على التيار الوطني الحر؛ فالجميع في لبنان شريك لـحزب الله، بدليل حكومة الوحدة الوطنية».

وأشار إلى أن «العقوبات الأميركية على حزب اللـه تؤذي لبنان، ولكن الحكومة تعمل على إزالتها». ورأى أن «جهود لبنان في مكافحة الإرهاب لا تصب في مصلحة البلاد وحدها؛ بل تتعداها إلى القارة الأوروبية أيضاً، فلا مصلحة في جعل لبنان بؤرة جديدة للإرهاب ينطلق منها لأوروبا ولباقي أنحاء العالم».

وأوضح باسيل أننا «لسنا مع العودة القسرية (للمهجرين السوريين)، لكننا مع عودة آمنة وكريمة لهؤلاء»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي في الوقت الحالي لا يشجع على عودة السوريين لوطنهم، ونحن نطالبه بأن يسمح للاجئين بالرجوع إلى سورية».