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39.7 ألفاً اعترضوا والمستفيدون 326 فقط … العزب لـ«الوطن»: الامتحانات انتهت من دون عقبات والنتائج خلال أسبوعين

| محمود الصالح

الخميس, 08-08-2019

أكد وزير التربية عماد العزب أن العملية الامتحانية للدورة التكميلية انتهت من دون أي عقبات ومن المتوقع صدور نتائجها خلال أسبوعين، مشدداً على ضرورة إيصال كل طالب إلى حقه. وفي تصريح لـ«الوطن» أشار العزب إلى أن الطالب الذي كتب بلون مختلف حصل على حقه وتم تثبيت العلامة له وتمت معاقبة من كان السبب، منوهاً بأن عدد الاعتراضات في الدورة الأولى تجاوز 39700 استفاد منها 326 طالباً.
وأكد العزب أنه تم التدقيق في الاعتراضات بمنتهى الأمانة حتى بأدق التفاصيل بغية إيصال الطلبة لحقوقهم، لافتاً إلى أن الوزارة على استعداد لسماع أي اعتراض حتى بعد انتهاء المدة القانونية للاعتراضات للبحث فيه.
ونفى العزب صحة ما يتم الحديث عنه حول تأجيل العام الدراسي بقوله: هذه المعلومات لا أساس لها مطلقاً، مؤكداً انتهاء عمليات التدقيق في الاعتراضات التي قدمها الطلاب في امتحان شهادة التعليم الأساسي.

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