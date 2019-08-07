الرئيس الأسد والسيدة أسماء يستقبلان متفوقين من أبناء وبنات الشهداء

استقبل الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء يوم أمس، مجموعة من أبناء وبنات الشهداء المتفوقين، في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم.

الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك»، أشارت إلى أن أبناء وبنات الشهداء المتفوقين، الذين التقاهم الرئيس الأسد والسيدة أسماء، هم 12 طالباً متفوقاً في شهادة التعليم الثانوي، و18 طالباً متفوقاً في شهادة التعليم الأساسي، جاؤوا من مختلف المحافظات السورية، وحققوا معدلاً في مجموعهم العام فوق الـ95 بالمئة في الثانوية، والـ96 بالمئة في التعليم الأساسي.

وأشارت الصفحة الرئاسية إلى أن لقاء الرئيس الأسد والسيدة أسماء لهم، جاء تكريماً لتفوق الأبناء، وتقديراً لتضحيات الأمهات اللواتي حققن هذا الإنجاز مع أبنائهن رغم كل الظروف والتحديات.

ونشرت الصفحة صوراً من الاستقبال، وأشارت إلى أن هذا الاستقبال الذي يتم كل عام، يأتي تقديراً لجهودهم، وتأكيداً على أهمية إنجازهم، الذي يعتبر مثالاً للطلاب عموماً، ولأبناء الشهداء أقرانهم خصوصاً، وحملت إحدى الصور تعليقاً يقول: «في مقدمة الأولويات والاهتمام.. كانوا وسيبقون».