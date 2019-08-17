أهالي القنيطرة يعانون من غياب وسائط النقل والإجراءات مازالت قاصرة!

ما زالت أزمة النقل التي يعانيها أبناء القطاع الأوسط من محافظة القنيطرة تشكل هاجساً حقيقياً لديهم وواقعاً فرضته الأحداث التي مرت بها المحافظة والإجراءات المتبعة القاصرة في ظل عدم التزام أصحاب المركبات بالعمل على خط سيره تحت أهواء وأمزجة سائقي الميكروباصات.

وشدد محافظ القنيطرة همام دبيات على نقابة عمال النقل البري ومديرية النقل بإيلاء الاهتمام لواقع النقل ومراقبة عمل مركبات النقل والتزامهم بالعمل على الخطوط المحددة لهم والتقيد بالتسعيرة المحددة.

وخلال اجتماع لجنة نقل الركاب الفرعية طالب دبيات بضرورة ووضع آلية مناسبة لتعبئة المازوت للميكروباصات لمنع التلاعب وضرورة تخديم جميع الخطوط بالمحافظة بالشكل المطلوب.

وأشار قائد شرطة المحافظة اللواء نعيم التقي إلى ضرورة تقيد أصحاب وسائقي المركبات بالأنظمة والقوانين واتخاذ العقوبات التي نص عليها قانون السير لضمان تأمين وسائل النقل العامة للمواطنين.

وأوضح مدير النقل محمد زيتون أن لجنة النقل بحثت إمكانية تغيير بعض خطوط النقل لسد «الثغرات» الخدمية وتلبية احتياجات المناطق.