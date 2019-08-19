رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية بدمشق

وصل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية في مجلس الدوما ديميتري سابلين إلى سورية، في زيارة تستمر عدة أيام. وقالت رابطة «الإخوة القتالية» الروسية التي يشغل فيها سابلين منصب نائب الرئيس: «خلال جولته سيزور سابلين إحدى السفن الحربية الروسية قبالة السواحل السورية، ومن المقرر أيضاً لقاء سابلين مع الرئيس بشار الأسد».

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى رئيس لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب حسين عباس في هذه الزيارة، رسالة واضحة للأتراك بأن «الموقف الروسي في دعم الشعب السوري ليس فيه تراجع ولا مفاوضة عليه، وأن سورية وروسيا والحلفاء في خندق واحد ولا مجال لتراجع هذه القوى عن موقفها في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري.