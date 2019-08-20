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قطة تربح أصحابها 8 آلاف دولار على كل منشور

| وكالات

الأربعاء, 21-08-2019

تمتلك القطة نالا ما يزيد على 4 ملايين متابع عبر تطبيق «إنستغرام»، ما يجعلها القطة الأكثر متابعة عليه.
يقول مالكا القطة إن إدارة حسابها تعد مهمة صعبة للغاية، لكونهما يعملان طوال الوقت.
إذ يقوم الثنائي عبر حساب القطة نالا، ببيع منتجات مثل ألعاب الحيوانات الأليفة ونشر منشورات عبره مقابل 8 آلاف دولار لكل منشور، وذكر الزوجان، أنهما اقتنيا القطة في 2010 من إحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة وأنشآ حساباً لها على «إنستغرام» بالمصادفة، قبل أن يُفاجأ الثنائي بزيادة عدد المتابعين للحساب.
وأوضح الزوجان أنهما بدأا بتلقي عروض لنشر إعلانات عبر حساب القطة بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل ميثاشيتيفان تعتبر أن إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.
وأوضحا أن مظاهر شعبية القطة تظهر عندما تشارك في مهرجانات حيث يحرص الكثيرون على السفر لتحيتها، بل إن البعض يبكي لدى رؤيتها.

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