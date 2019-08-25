ليفربول ينفرد بصدارة البريميرليغ وفوز صعب لليوفي

اختتمت مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز فجرت ثلاث مباريات وسجلت النتائج التالية:

بورنموث * مانشستر سيتي 1/3، توتنهام * نيوكاسل صفر/1، وولفرهامبتون * بيرنلي 1/1.

وكان ليفربول قد حسم مباراة القمة مع آرسنال بفوزه 3/1 مساء السبت لينفرد بالصدارة بتسع نقاط، وكان نجم المباراة المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين.

في الدوري الإسباني تواصلت أمس مباريات المرحلة الثانية فلعب في وقت متأخر ليغانيس مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة مع بيتيس على حين سجلت النتيجتان المبكرتان:

ألافيس * إسبانيول صفر/صفر، مايوركا * سوسيداد صفر/1، وكان ريـال مدريد قد تعادل يوم السبت مع ضيفه بلد الوليد بهدف لمثله فضاعت بهجة الفوز على سيلتا فيغو افتتاحاً وسجل هدف الريـال كريم بنزيما.

في الدوري الإيطالي تختتم اليوم مباريات المرحلة الأولى بلقاء الإنتر وليتشي وجرت أمس سبع مباريات في وقت متأخر، وكانت المرحلة انطلقت السبت بفوز اليوفي بأرض بارما 1/صفر ونابولي بأرض فيورنتينا 4/3.

في الدوري الألماني اختتمت أمس مباريات المرحلة الثانية فلعب متأخراً هيرتا برلين مع فولفسبورغ بينما انتهت مباراة لايبزيغ وفرانكورت 2/1، وكان البايرن قد فاز في المباراة المتأخرة يوم السبت على مضيفه شالكه بثلاثية نظيفة سجلها ليفاندوفسكي.

في الدوري الفرنسي جرت أمس ثلاث مباريات فلعب متأخراً سان جيرمان مع تولوز بينما انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين:

موناكو * نيم 2/2، ستراسبورغ * رين صفر/2.