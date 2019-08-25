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وفد برلماني أوروبي يصل سورية غداً

| الوطن - وكالات

الإثنين, 26-08-2019

أعلن النائب الأوروبي الفرنسي من حزب «التجمع الوطني» اليميني، تياري مارياني، أمس، أنه سيبدأ غداً زيارة جديدة إلى سورية على رأس وفد من حزبه، تعد السابعة من نوعها للنائب الفرنسي.
وأكد مارياني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النائبين الأوروبيين من حزب «التجمع الوطني»، فيرجيني جورون ونيكولا باي، بالإضافة إلى الناشط أندربا كوتاراك الذي أعرب عن دعمه للائحة «التجمع الوطني» في الانتخابات الأوروبية التي جرت في أيار الماضي، سيرافقونه إلى سورية.
وكان مارياني صرح في وقت سابق أنه يعمل «منذ عدة أشهر على مشروع تأسيس جمعية فرنسية سورية»، تهدف إلى «دعم إعادة العلاقات الفرنسية السورية الاقتصادية والسياسية والثقافية».

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