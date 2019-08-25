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بحيرة المزريب جفت.. وعرنوس لـ«الوطن»: ليست الوحيدة وبسبب الآبار

| عبد الهادي شباط

الإثنين, 26-08-2019

يمثل جفاف بحيرة المزيريب في الريف الغربي لمحافظة درعا مؤخراً ظاهرة غير اعتيادية ليس هناك ما يبررها مناخياً وخصوصاً أن الهطلات المطرية بالشتاء الماضي حققت معدلات مرتفعة وهو ما يحفز على طرح جملة من الأسئلة عن سبب جفافها سريعاً.
واعتبر وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن ظاهرة جفاف بحيرة المزيريب ليس الوحيد على مستوى القطر وهناك حالات مشابهة لذلك مثل غور مياه بحيرة رأس العين في الخابور بسبب كثرة حفر الآبار في منطقة الحوض المغذي لها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف عرنوس: في العموم رغم الهطلات المطرية الوفيرة للموسم الفائت إلا أن السنوات العشر الماضية حملت تراجعاً واضحاً في إجمالي الهطلات المطرية وتعويضها يحتاج لأكثر من عام.
وتوقــع مديـــر المــوارد المائيــــة في درعا محمد منير أن تعود البحيرة لما كانـــت عليه مع شــــهري شـــباط وآذار في الشتاء المقبـــل باعتبار أن عمليات سقاية المحاصيـــل الزراعيــة تنتهي مع نهاية شهر أيلول وتبدأ الهطلات المطرية مع تشرين الأول.

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