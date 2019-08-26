حكمنا الكروي ومتطلبات تطويره

في العشرين من شهر أيلول القادم ينطلق الدوري الكروي السوري الملقب بالاحترافي وذلك بعد أسبوعين اثنين من أول لقاء مونديالي لمنتخبنا الوطني مع نظيره الفيلبيني ضمن مجموعتنا المونديالية الأولية التي تضم أيضاً كلاً من منتخبات الصين والمالديف وجزيرة غوام.. وكل هذا سيتم في ظل غياب اتحادنا الكروي رئيساً وأعضاء بسبب استقالتهم الجماعية.. وهذا يتطلب من لجان الاتحاد الفنية والتخصصية المعنية وغير المنتخبة وخصوصاً التحكيمية منها ضرورة العمل الفوري لإعداد طواقمنا التحكيمية من أجل توفير احتياجاتهم وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم لمواجهة المصاعب والضغوط التي ستواجههم عند قيادتهم لمباريات دورينا الكروي القادم.. بدءاً من إعداد وتطوير قدراتهم التحكيمية بدنياً وصحياً وذهنياً ونفسياً ومعنوياً، وذلك من أجل تحقيقهم قدرة وكفاءة التعامل مع لاعبي أنديتنا وإدارييهم ومدربيهم.. وهذا يتطلب من حكامنا ضرورة تطوير قدرات التركيز الذهني والمرئي، إضافة لشعورهم الدائم بالتفوق والنجاح بدنياً ومعرفياً وتطبيقياً.. وهذا يحتاج من حكامنا إلى فكر إيجابي وشخصية قيادية وإرادة صلبة وقرارات تحكيمية صحيحة وعادلة وواضحة.. وكلها عوامل توفر لهم تطويراً واضحاً لثقتهم بأنفسهم، وذلك من خلال تذكر الحكم بمبارياته السابقة الناجحة ومحاولة تناسي أي قرار تحكيمي سابق يمت للفشل بأي صلة.. وهذا يحتاج من حكامنا السوريين ضرورة حضور جميع الدورات التحكيمية ومتابعة ندوات التحليل المتلفزة إضافة لضرورة المشاركة مع مسؤولي التحكيم في النقاش والحوار الإيجابي والبناء حول مواد قانون اللعبة نصاً وروحاً.. وذلك من أجل اتخاذ القرار التحكيمي الصحيح والثابت والعادل من خلال التعامل الإيجابي الهادئ والواثق مع أي حالة تحكيمية صعبة أو مؤثرة، حيث لا مجال على الإطلاق من الخوف أو التعويض أو التفكير السلبي في قدرته على اتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة والثابتة، مع ضرورة تحاشي تأثر الحكم بأي هتافات جماهيرية وخصوصاً السلبية أو السيئة منها.

ويبقى لي القول بعد كل ما ذكرته بأن من أهم متطلبات الأداء المتفوق لحكمنا العربي السوري في دورينا القادم هو ضرورة تمتعه بمواصفات مهمة وأساسية بدءاً من رغبته الشخصية في التحكيم الكروي إضافة لجديته وتركيزه وتمتعه باللياقتين البدنية والذهنية داخل ميدان الملعب من أجل اتخاذ القرار التحكيمي الصحيح والثابت والعادل..!