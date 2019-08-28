تقديم مباريات منتخبنا الشاب

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب الاتحاد الطاجيكي بتقديم موعد مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب التي يلعب فيها منتخبنا إلى جانب طاجكستان المستضيف ولبنان وجزر المالديف، ووفقاً لذلك فإن المنافسات التي كان من المقرر أن تنطلق خلال شهر تشرين الثاني المقبل حدد لها يوم السادس من تشرين الأول لانطلاقتها حيث تفتتح التصفيات، فيلعب منتخبنا مباراته الأولى مع شقيقه اللبناني وفي الثانية يلعب المنتخب الطاجيكي مع المالديف بينما يلعب يوم 8 تشرين منتخبنا مع المالديف وطاجكستان مع لبنان وتختتم في العاشر منه مباريات التصفيات بالمباراة الأهم لمنتخبنا عندما يواجه أصحاب الأرض ويلعب لبنان مع المالديف.

متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة برفقة أبطال المجموعات التسع الأخرى إلى النهائيات التي لم تحدد بعد هوية البلد الذي سيستضيفها، كما سيتأهل معهم أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في التصفيات.

ويملك منتخبنا حظوظاً وفيرة في كسب بطاقة التأهل عن المجموعة وهو وصل اليوم إلى نسبة الـ80 %من الجاهزية لخوض التصفيات بأبهى صورة على حد تعبير إداري المنتخب الكابتن خالد السهو الذي نقل لـ«الوطن» رضاه التام للأداء الطيب الذي قدمه منتخبنا في دورة الوفاء باللاذقية التي كانت تجربة مفيدة للغاية له وهو يلعب ثلاث مباريات قوية في ستة أيام وهذا ما سيفعله تماماً في طاجكستان.

وأوضح السهو أن إدارة منتخبنا منحت اللاعبين إجازة لخمسة أيام بعد انتهاء المشاركة بدورة اللاذقية على أن يغادر بعدها منتخبنا إلى روسيا لإقامة معسكر تدريبي فيها تأهباً للتصفيات ويستمر المعسكر لستة أيام يلعب خلالها مباراتين وديتين مع فريق روستوف تحت 19 سنة، الأولى يوم 8 من أيلول والثانية في العاشر منه وبعد العودة من روسيا يخضع المنتخب لمعسكر مغلق في العاصمة دمشق اعتباراً من 15 أيلول ويستمر حتى موعد سفره إلى طاجكستان في الرابع من تشرين الأول.

ورأى الكابتن خالد أن المنتخب الطاجيكي يضم في صفوفه 6 لاعبين من منتخب الناشئين الذي لعب المباراة النهائية لكأس آسيا مع المنتخب الياباني العام الماضي وتأهل لبطولة العالم للناشئين التي ستقام في تشرين الثاني ولهذا السبب طلب اتحاد الكرة في طاجكستان تقديم موعد التصفيات إلى شهر تشرين الأول وبغض النظر عن كل شيء فإن منتخبنا لديه رغبة أكيدة بلعب أدوار متقدمة في مجموعته وهو سيدخل التصفيات بشعار الفوز والتأهل وهذا حقه المشروع في نهاية الأمر.