روسيا: عدد الدواعش ومؤيدوهم في سورية نحو 3 آلاف

أكّد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، أن العدد الإجمالي لإرهابيي تنظيم «داعش» الإرهابي ومؤيديهم في سورية يبلغ نحو 3 آلاف شخص، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول قضايا الإرهاب عُقدت أول من أمس، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ولفت نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، حسب مواقع الكترونية في كلمته إلى أن «تشكيلات إرهابية أخرى كثيرة لا تزال نشطة أيضاً في سورية حاليًا»، من دون أن يقدم أي عدد بشأنهم.

ومنذ عام 2011 تشن حرب إرهابية على سورية من دول غربية وإقليمية استخدمت فيها إرهابيين من أكثر من 100 دولة، وقد تمكن الجيش العربي السوري بمساندة دول حليفة أبرزها روسيا وإيران وقوى حليفة أيضاً من أهمها حزب اللـه اللبناني من تحرير المنطقة الجنوبية والوسطى من تلك التنظيمات التي يعتبر أبرزها تنظيمي داعش و«جبهة النصرة»، وكذلك حرر القسم الشرقي من أحياء مدينة حلب.

ولا يزال الجيش يلاحق ما تبقى من فلول مسلحي تنظيم داعش في البادية الشرقية، ويكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ويشن الجيش حالياً بدعم من الحلفاء عملية عسكرية واسعة لتطهير محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها من «النصرة» وتنظيمات إرهابية أخرى متحالفة معها، وقد تمكن من تحقيق تقدم ملموس في تلك المنطقة.