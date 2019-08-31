اقتصاد

ليون زكي يدعو إلى رفع الدعم عن الخبز والمحروقات لزيادة الرواتب ٦٠ بالمئة

| حلب- خالد زنكلو

الأحد, 01-09-2019

دعا الباحث الاقتصادي ورئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي الحكومة إلى رفع الدعم الذي تقدمه لمادتي الخبز والمحروقات مقابل توجيه الوفر في رفع الرواتب والأجور بمقدار ٦٠ بالمئة.
وبيّن زكي لـ«الوطن» أنه على الحكومة إلغاء دعم الخبز والمحروقات، البالغ ٧٩١ مليار ليرة سورية في موازنة العام الجاري، من أجل إيصاله إلى مستحقيه الفعليين وبما يكفي لزيادة الرواتب والأجور للموظفين الحكوميين بنحو ٦٠ بالمئة من دون تحمل أي أعباء إضافية «ما يحلّ مشكلات اقتصادية أخرى مثل قطع الطريق على التهريب والفساد وتخفيف الضغط على الجمارك والتموين»، ورأى أن الزيادة من مصلحة الموظف «الذي لا يتعدى مصروفه على المادتين شهرياً نسبة الزيادة على راتبه».
وأوضح زكي أن فاتورة المحروقات فقط تكلف المركزي أكثر من ١.٢ مليار دولار حالياً، وأن إيجاده لمبالغ مستوردات الدعم الحكومي، في ظل شح إيراداته من العملة الصعبة، «بمنزلة معجزة»، ووصف سياساته بـ«الحكيمة».
وبيّن أنه بمقدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقدير الآلية والزيادة المفترضة واللازمة لرواتب موظفي القطاع الخاص، ولو بحدودها الدنيا «لأن من شأن رفع الرواتب، تحريك عجلة الاقتصاد والأسواق من خلال السيولة التي ستضخ فيها».

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