حياة المطران كابوتشي بعهدة باسل الخطيب ورشيد عساف

يعود المخرج باسل الخطيب إلى الدراما التلفزيونية هذا العام، إذ بدأ صباح أمس تصوير المشاهد الأولى من مسلسل «حارس القدس» في ريف دمشق، والذي كتب نصه حسن م يوسف وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

العمل يندرج ضمن إطار السيرة الذاتية، ويعتبر أول عمل درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى سورية والوطن العربي، هو المطران ايلاريون كابوتشي (تولد حلب 1922-2017)، والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية لتلقي قوات الاحتلال الصهيوني القبض عليه سنة 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، فحكم عليه بالسجن 12 عاماً ليخرج بعد 4 سنوات بواسطة من الفاتيكان. وفي 1978 أُبعد عن فلسطين، ليكمل حياته في روما.

ورغم تعليمات المؤسسة الدينية له بالابتعاد عن القضية الفلسطينية، إلا أنه نذر حياته لخدمة حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الجوهرية، وأوصل المساعدات لأهالي غزّة وساهم بكسر الحصار عنهم.

وخلال الحرب على سورية قام المطران بدور مؤثر في إيصال حقيقة ما يجري في البلاد، وقدم الكثير من الدعم والمساعدات للجيش العربي السوري والجرحى والمتضررين.