مرشح للرئاسة التونسية: قطع العلاقات مع سورية خطأ كبير

انتقد المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية محسن مرزوق، أمس، قطع بلاده العلاقات مع سورية واعتبر ذلك من الأخطاء الكبيرة.

وقال مرزوق رئيس حزب مشروع تونس في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: «إن قطع العلاقات مع سورية كان من ضمن الأخطاء الكبيرة».

وأوضح، أن قطع العلاقات خلال فترة حكم «الترويكا»، جاء إثر اتباع سياسة المحاور وارتبط بسياسة محاور، وخاصة أن الفترة التي قطعت فيها العلاقات مع دمشق هي ذاتها الفترة التي شهدت سياسة تسفير منظمة للشباب والتحقوا بصفوف الإرهابيين.

وأضاف: «ذهبوا إلى سورية والعراق (الإرهابيين)، والآن يمثلون تهديداً لأمن الدول التي يوجدون فيها، وكذلك أمن تونس، ولذلك فإن إعادة العلاقات مع سورية لها أهداف أمنية، كما أن العلاقات التاريخية مع سورية اتسمت دائماً بالخير، ولا أعتقد أنه كان هناك ما يستوجب قطع العلاقات».

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف شهر أيلول الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين.