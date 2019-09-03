سيريتل بعروضها المميزة في معرض دمشق الدولي

تشارك سيريتل بمعرض دمشق الدولي بدورته الحالية حرصاً منها على تقديم أحدث منتجاتها وخدماتها وعروضها والتكنولوجيا المتطورة، ولتتشارك مع كل زوارها الفرح والتسلية والربح من خلال المسابقات والجوائز القيمة.

وتقدم الشركة عدداً من منتجاتها مثل (يا هلا عكيفك، سوبر سيرف، يا هلا شباب، تطبيق iShow، ومجتمع شببلينك الطلابي) وكل ذلك بهدف تلبية الحاجات الاتصالية للزبائن والزوار.

مدير دائرة تسويق المنتجات والخدمات في شركة سيريتل علاء الدين صالحاني بيّن أن معرض دمشق الدولي فعالية تاريخية عريقة ورمز الفرح والبهجة التي ينتظرها السوريون، ولأن «سيريتل.. أقرب إليك»، فإنها تحرص على المشاركة كل عام في المعرض لنكون أقرب للسوريين ولنتشارك معهم أجواء المتعة والفرح ونقدم لهم أحدث منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا إضافة إلى التكنولوجيا المتطورة، مضيفاً: أطلقنا هذا العام عروضاً مميزة خاصة بالمعرض، إضافة إلى المسابقات والجوائز القيمة لإضفاء أجواء حماسية مميزة.

ورأى أن معرض دمشق الدولي من أهم الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، فهو منبر للتواصل مع العالم بما يستضيفه من مشاركات عربية ودولية، إضافة إلى كونه مرآة تعكس سورية العراقة والحضارة، سورية التي تنبض بالحياة والفرح، والتي تؤكد للعالم أجمع أن السوريين محبون للحياة.

من جانبه، لفت مدير وحدة الترويج والعلامة التجارية في شركة سيريتل فراس مرادي إلى أن سيريتل كشركة رائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة تسعى دائماً إلى أن تقدم كل ما هو جديد ومتطور في هذا المجال، وتابع بالقول: مشاركتنا اليوم في معرض دمشق الدولي بدورته 61 تأتي لعدة أهداف أهمها التواجد بين أبناء سورية في فعالية وطنية، اقتصادية واجتماعية على هذا القدر الكبير من الأهمية، إضافة إلى مهمتنا في تعريفهم بآخر وأهم تطورات التكنولوجيا العالمية التي من شأنها أن تسهل حياة الناس وتقدم لهم الترفيه ووسائل المساعدة في مختلف مجالات حياتهم.

بدورها، مدير وحدة الاتصالات في شركة سيريتل نور منير مرتكوش قالت: «سيريتل أقرب إليك»، لهذا نحرص على أن نكون الأقرب للسوريين في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات وعروض وكل ما نقوم به من فعاليات ونشاطات وطنية، ومشاركتنا في معرض دمشق الدولي في كل عام هي ترسيخ حقيقي لضرورة أن نبقى الأقرب دائمة لزبائننا من خلال التواجد معهم وبينهم، فسيريتل استطاعت بناء سمعتها الجيدة من خلال مشاركتها الاجتماعية وكسب رضا زبائنها، مضيفة: نحن كشركة سورية نعتز بانتمائنا ولأن سيريتل سورية بكل اعتزاز، نشارك في معرض دمشق الدولي الذي يستقطب الشركات المحلية والعربية والعالمية ويتيح لنا فرصة أكبر لتعريف الشركات المشاركة والزوار بمنتجاتنا وخدماتنا وعروضنا التي تلقى استحساناً كبيراً في المجتمع السوري، ومن ثم لنعكس للوفود القادمة من مختلف بلاد العالم أننا قادرون على مواكبة أحدث التطورات في مجال خدمات الاتصال.

ميزات وعروض

إلى ذلك، أشار مدير وحدة تسويق المكالمات في شركة سيريتل طارق زعبوب إلى أنه من خلال مشاركة في معرض دمشق الدولي، لا بد لنا أن نضيء على منتجاتنا وخدماتنا في مجال الاتصالات التي نحرص دوماً على أن تأتي مطابقة لتوقعات زبائننا، وهذا العام أيضا التزمنا بطرح منتجات وخدمات وعروض فريدة من نوعها، تقدم لزبائننا خيارات واسعة ومتنوعة، من ضمنها «يا هلا على كيفك» الميزة الأولى في سورية التي تتيح للزبون من خلالها تصميم باقته بما تحتويه من دقائق ورسائل وسيرف ومدة صلاحية بما يناسبه، إضافة إلى باقات يا هلا شباب الجديدة التي جاءت بناء على طلب شبابنا لتلبي احتياجاتهم وتتضمن دقائق ورسائل محلية وسيرف على خطك، مردفاً: وفي معرض حديثنا عن الشباب، فإننا أيضاً نشارك بشببلينك، هذا المجتمع الطلابي الذي يقدم خدمات ومزايا تعليمية وترفيهية كثيرة عبر تطبيق شببلينك.

من جانبه، مدير وحدة الإعلام في شركة سيريتل علاء سلمور نوه بأن معرض دمشق الدولي من أهم المعارض المحلية، العربية، والدولية أيضاً، لذا لا بد من تواجدنا ومشاركتنا لنثبت للعالم أجمع أن سورية تستعيد ألقها وقوتها وثباتها يوماً بعد يوم، إذ تعتبر المعارض المهمة والكبيرة كمعرض دمشق الدولي فرصة كبيرة يتم من خلالها تعريف المشاركين والزوار على حد سواء بما تقدمه شركتنا من خدمات ومنتجات وعروض وتطبيقات في مجال الاتصالات التي اعتمدنا في طرحها على تطلعات ورغبات الزبائن.

إلى ذلك، قالت مدير وحدة الخدمات المضافة في شركة سيريتل ميري بطرس: نحن في وحدة الخدمات المضافة، نعمل ضمن إستراتيجية واضحة وخطة عمل دقيقة ومنظمة بهدف تقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وهذا بالفعل ما نقوم به، مشيرة إلى أن معرض دمشق الدولي يخلق حالة جميلة من الفرح يعيشها السوريون، ولأننا نحرص على تقديم كل ما من شأنه أن يعزز الفرح لدى زبائننا، شاركنا بعدد من المسابقات التي استوحيناها من برنامج الترفيه والربح «كاش مع النجوم» لنؤمن لزوار جناحنا التسلية والربح، إضافة إلى مشاركتنا من خلال تطبيق iShow التلفزيون الرقمي الذي يقدم تجربة جديدة وممتعة لكل مستخدميه من خلال مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية والفيديوهات القصيرة المتوافرة للجميع.

من جهته، مدير وحدة تسويق خدمات البيانات في شركة سيريتل معن حسن قال: نحن الآن في عصر السرعة، حيث أصبح الإنترنت جزءاً مهماً في حياتنا، ولأن سيريتل الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، كان تحدياً كبيراً لنا في هذا العصر مواكبة التطور الكبير والتقدم التكنولوجي العالمي، لكن رغم ذلك حققنا نجاحاً كبيراً، فنحن نلتزم بتلبية حاجات السوق وتوفير المنتجات والخدمات المتميزة ونسعى دائمة إلى مواكبة أحدث التقنيات في مجالات الاتصالات الخلوية، حيث أطلقنا خلال عام 2017 خدمة الجيل الرابع سوبر سيرف الإنترنت الأسرع في سورية بسرعة تصل حتى 150 ميغابت بالثانية، هذه الخدمة التي نشارك بها اليوم في معرض دمشق الدولي والتي يمكن تفعيلها بمجرد طلب #055* مجاناً ومن دون أي تكلفة إضافية، إلى جانب عدد من العروض المميزة منها عرض باقات السوبر اليومية والأسبوعية وعرض سيريتل للخطوط الجديدة التي جاءت بناء على حاجات زبائننا وطلباتهم وتناسب مختلف الأذواق.

هذا ونوهت مشرف قسم تسويق خدمات البيانات علا خوري أن لمعرض دمشق الدولي خصوصية كبيرة عند السوريين، لذلك تحرص سيريتل دائماً على تقديم عروض متنوعة تناسب رغبات الجميع، ومن أجواء المعرض هذا العام عرض سيريتل الخاص للخطوط الجديدة الذي أطلقناه خصيصاً للزوار، ويضم باقة تواصل اجتماعي ودقائق مجانية ضمن شبكة سيريتل وتخفيض 50 بالمئة على باقي المكالمات خارج الشبكة، ولترفيه أكبر نقدم لهم رنة بغنية و5 أفلام من تطبيق iShow لمدة 3 أيام، كما أطلقنا عرض باقات السوبر اليومية والأسبوعية الجديدة بمجموعة من الخدمات المميزة من باقات تواصل اجتماعي ودقائق محلية ضمن شبكة سيريتل، باقات يوتيوب وببجي ورسائل محلية وباقة iShow مقابل سعر رمزي لنقدم لزبائننا المتعة والتسلية، ونقدم لزبائننا سوبر سيرف، وهو الإنترنت الأسرع في سورية بعرض مميز يتضمن باقة يومية 1 GB بسعر رمزي 150 ل. س، بالإضافة إلى هدايا وجوائز مجانية تنتظر زوار جناحنا.