رئيس حكومة العدو يشيد بموقفي البحرين والإمارات من هجوم أفيفيم

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه «حزب اللـه» في شمال الأراضي المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي، واعتبر موقف هذين البلدين دليلاً على «تحول جذري» في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية أمس: «أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب اللـه. أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم «حزب الله» الإرهابي بالعمل انطلاقاً من أراضيها ضد إسرائيل».

وأضاف: «قد يبدو هذا عجيباً وخيالياً، ولكن هذا يدل على تغير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي هو الآخر يدرك أن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا» حسب زعمه.

وجدد نتنياهو الدعوة لـ«دول أخرى» إلى التصدي لما وصفه بـ«العدوان الذي تمارسه إيران مع وكلائها».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق قد وضع تصريحات البحرين والإمارات المستنكرة لرد «حزب اللـه» على جيش بلاده في إطار «الاتصالات السرية التي تجريها إسرائيل مع البلدين».