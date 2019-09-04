ابن خالد القيش يقلد سيرين عبد النور … صافيناز تنفي هروبها ومنة شلبي توضح حقيقة زواجها ولطيفة تتهم فنانة بالتجسس عليها

نوع جديد من المنشورات تميز بها النجوم هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأثارت بمعظمها الجدل وضجت بها المواقع الفنية، وإلى التفاصيل:

متأثر بسيرين

نشر الممثل السوري النجم خالد القيش مقطع فيديو لابنه خلال تقليده الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وعلق: «فارس متأثر بسيرين عبد النور».

وظهر الطفل على هيئة النساء واضعاً باروكة، ومتزيناً بكحل العينين وأحمر الشفاه على طريقة سيرين خلال أدائها شخصية «نور» في الجزء الثالث من مسلسل «الهيبة».

وتابع بتقليد حركاتها خلال أحد المشاهد التي جمعتها مع شخصية «جبل» من تجسيد النجم تيم حسن.

وردت سيرين: «ولك دخيل هالحمرة الحمرا وهالهضامة».

بروب الاستحمام

بعد تداول أخبار كثيرة تؤكد هروب الراقصة صافيناز من مصر خوفاً من السجن بعد اتهامها بخدش الحياء وإثارة الغرائز أثناء رقصها، عادت مرة أخرى لتثير جدلاً واسعاً حول قرار اعتزالها وهروبها.

ونشرت تغريدة كشفت فيها أنها موجودة في مصر وتحديداً بالإسكندرية، وبذلك تكون قد نفت الأخبار التي ترددت حول هروبها واعتزالها الرقص.

وتبين من الصورة وجودها في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، حيث ظهرت في الصورة مرتدية روب الاستحمام قائلة: «بعض الراحة في الإسكندرية».

وكانت أخبار قد ترددت حول قرار اعتزالها، حيث بررت ذلك لصعوبة حصولها على تصريح حيث يكلفها مبالغ ضخمة، على حين أن أخريات لا يتعرضن للأزمات نفسها في عملهن.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية حرر محضراً ضدها بتهمة نشر الفسق والفجور وتحريض الفتيات على الرقص معها مرتديات البكيني بالساحل الشمالي.

الذكرى الثانية

احتفل الإعلامي اللبناني وسام بريدي بذكرى زواجه الثانية من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

ونشر عدة صور من حفل زفافهما ووجه رسالة رومانسية لزوجته قال فيها: «من سنتين كنت مفكر حالي مغروم وبحب وكل ما عم تمر الأيام وعم تكبر عيلتنا كل ما هالإحساس عم يزيد احترام، تفاهم، تجانس، تكامل، أمل، سعادة، وبركة، بحبك أم بيلا كل عام وأنت دنيتي».

بدورها نشرت ريم صوراً أخرى من زفافهما، وكتبت عليها: «عامين مضيا، وأشياء كثيرة تغيرت، أصبحنا أكثر عقلاً، ومسؤولية، ولكن حبي لك لم يتغير، بل زاد خصوصاً مع مجيء ابنتنا بيلا».

زواج سعيد

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم، وظهرا فيها وهو يقوم باحتضانها بطريقة رومانسية.

ومن خلال تعليقها بدا أنها نشرت الصورة احتفالاً بذكرى زواجهما حيث كتبت: «هذا اليوم سيكون دائماً أفضل أيام حياتي.. يوم زواج سعيد حبي».

كما أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت صورة التقطت لها أثناء وجودها في صالون التجميل حيث أشارت إلى أنها اعتمدت «لوك» جديداً.

حيوان محبوس

نشرت الفنانة شمس الكويتية وعلقت عليها مهاجمة الرجل الذي لا يراعي حقوق المرأة، ووصفت الرجل الذي لا يراعي المرأة في حياته بأن بداخله حيواناً محبوساً.

وكتبت: «للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف.. فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس، ليت هؤلاء يقوّمون أنفسهم أولاً.. ليتهم يعرفون أن المحبة والتفهم هي ما تجعلنا بشراً، أما الشهوة والحمّية.. فلا‌، ربما كانت المرأة نوراً من نور الله.. ربما كانت خلا‌قة وليست مخلوقة، ربما هي ليست مجرد ذلك الشكل الأ‌نثوي الناعم الذي تراه!».

ألف مبروك

سخرت الفنانة المصرية منة شلبي من الشائعات التي انتشرت مؤخراً وزعمت استعدادها للزواج من شاب من خارج الوسط الفني، ونشرت صورة لها من فيلم «بنات وسط البلد» الذي جمعها بهند صبري منذ سنوات.

وعلقت قائلة: «صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل دي إشاعات وألف ألف مبروك».

شائعات سخيفة

انتشرت أخبار كثيرة تزعم تعرض الفنانة المصرية ميرفت أمين لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، وزعمت بعض المواقع الإخبارية بأنها تعرضت لدوار أدى إلى سقوطها بأحد الشوارع بمنطقة المهندسين.

ولكنها لم تقف صامتة أمام هذه الشائعات، وعلقت عليها قائلة: «كل ما تردد كذب ومجرد شائعات سخيفة، أنا بخير ولا أعاني من أي وعكات صحية».

وأضافت إنها مشغولة بتصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، ويشاركها البطولة الفنانون عزت العلايلي وريم البارودي وأحمد زاهر ومنة فضالي وصلاح عبد الله.

جاهز للنداء

فاجأ الفنان اللبناني رامي عياش متابعيه بمناشدته رئيس بلده ووزير دفاعه بالسماح له بالتطوع في الجيش اللبناني.

وجاء هذا في تغريدة: «أنا جاهز للنداء والقسم، أطلب من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع أن يسمحوا لأي كان بالتطوع إن كانوا فنانين أم ممثلين أو غيرهم.. ليش لا؟ إذا لم نحمِ وطننا وأرضنا وعرضنا بأرواحنا لماذا عيشتنا؟

وأثنى على خطوته هذه الكثيرون إلا أن أحد المتابعين هاجمه مشيراً إلى أنه يطلب حالياً التطوع في صفوف الجيش بعدما هرب من ذلك في السابق.

وغرد: «رح قول إن شاء اللـه الرب يحمي الجميع وخصوصاً جيشنا البطل، ولكن يا سيد رامي عندما كان بدو الجيش الناس تتطوع أنت هربت وصرت تتوسط عند هذا الوزير وذاك الزعيم كي ما تخدم إجباري، والأكثر من ذلك تمارضت بالسرطان للهروب وأن مار شربل شفاك. تبييض الوجه والبهورة مش هيك الكل يدري من رامي عياش».

ولم يكن من عياش إلا أن رد: «يا جاهل أنا تخرجت ودرست حقوق وعلم نفس وهندسة داخلية وهذا ما خلاني أخدم جيش ونحن الوزراء والزعماء بيتوسطوا عندنا بالبيت. والله يجربك بلكي مار شربل بيلقنك درس».

دخلاء معقدين

أثارت الفنانة التونسية لطيفة فضول متابعيها بسبب تغريدة غامضة نشرتها حيث كشفت من خلالها أن إحدى الفنانات تقوم بمراقبتها والتجسس عليها.

وكتبت: «مساء الفل عليكم، أنا من الصبح بضحك ومستغربة من تصرف وتجسس إحداهن، تحب تعرف أنا عاملة إيه جديد في الألبوم».

وتوجهت إليها بعد ذلك مباشرة وغردت: «طب أنتِ خايفة من إيه؟ خليكي في ألبومك وبلاش شغل، مش كفاية؟.

كما هاجمت من خلال تغريدة أخرى أشخاصاً لم تسمهم وعلقت: «أعتقد حسابي عايز تنظيف من دخلاء معقدين، أحسن رد عليهم هو بلوك على طول، أكره الذبابات، أقصد الذبذبات السلبية».

أغان منفردة

فوجئت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بمتابع لها يطلب منها التوقف عن تقديم أغانٍ منفردة (سينغل) وطرح ألبومات غنائية كاملة.

وغرد لها قائلاً: «أنا ضد فكرة السنغل لأنو أنت فنانة صف أول، والألبوم بيضل عندو هيبة خاصة، وكمان كل ألبوماتك ناجحة فياريت تغيري فكرتك».

سماحة لم تتجاهل هذه التغريدة، وكشفت عن وجهة نظرها في تقديم أغانٍ منفردة فقط، وغردت قائلة: «أحترم رأيك ومحبتك، بس شو نفع الهيبة إذا على أرض الواقع بعد ٦ شهور من إصدار أي ألبوم ناجح أو مش ناجح، بتحس الأغاني صارت قديمة أو في أغاني انظلمت أو احترقت ما وصلت كلها بنفس الطريقة، وجمهورك بيبتدي يطالبك بجديدك؟!».

وأضافت: «بسياسة السينغل كل أغنية بتاخد حقها وقتها وبتحس حالك بتجدد دائم».

البقاء لله

استذكرت الفنانة ​اللبنانية ديانا حداد​ الفنانة ​المغربية رجاء بلمليح​ في ذكرى وفاتها وعلقت: «في مثل هذا اليوم رحلت عنا فنانة قديرة جميلة قلباً وقالباً، عشت معها أيام جميلة.. رحم اللـه الفنانة رجاء بلمليح وأسكنها اللـه فسيح جناته»

على صعيد آخر تمنت ديانا الشفاء للإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ قائلة: «الحمد لله على سلامتك الغالية وخطاكي الشر».

جلسة جريئة

ردت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ على الانتقادات التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها، فقالت إن جمهورها الكبير يحبها ويقدرها، بعيداً عن توظيف الأمور في حروب شخصية.

وأضافت: «الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكاً للحقوق والحريات الشخصية».

كما أكدت أنها تمارس حياتها بحرية واقتناع، بعيداً عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو اتجاهاتها على أحد، مشددة على ضرورة احترام حياة الإنسان الخاصة، وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على احترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها.