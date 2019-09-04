السوادن يدعو أميركا إلى حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

دعا رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك الولايات المتحدة إلى حذف بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مصراً على أن ذلك «ضروري لإنعاش الاقتصاد في السودان». وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور الخرطوم: إنه «يريد العمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، لكن هذا مرتبط بوجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المرتبطة بها».

وأضاف: إن «هناك نقاشاً طويلاً مع أميركا وإنه يتوقع حدوث تقدُّم يؤدي إلى رفع اسم السودان وإن الظروف ملائمة لذلك»، وشدد على أن «الشرط الأساسي للتطوّر الاقتصادي في السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب».

بدوره شدّد ماس على «ضرورة إدماج السودان في المنظومة الاقتصادية الدولية»، وقال: إنه «على ثقة من وضع حجر الأساس الذي يمنح السودان الدعم الدولي الذي يحتاج إليه في هذه المرحلة المهمة»، لكنّه أقرّ ضمنياً أنّ «المسألة قد تستغرق بعض الوقت».

وأوضح ماس أن إزالة الخرطوم من القائمة الأميركية السوداء «سيعتمد بدرجة كبيرة على التطورات والإصلاحات في السودان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».

يذكر أنّ الولايات المتحدة كانت قد رفعت في العام 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997، لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسورية.

وطالما اشتكى مسؤولون سودانيون بمن فيهم أولئك الذين كانوا في حكومة الرئيس السابق عمر البشير مراراً من أن ذلك يعطّل النمو الاقتصادي عبر ثني المستثمرين الأجانب.