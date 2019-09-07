الصفحة الأخيرة

«محمد» يدخل الأسماء العشرين الأكثر شهرة

| وكالات

الأحد, 08-09-2019

كشفت قائمة الأسماء العشرين الأكثر شهرة وانتشاراً في فرنسا، أن اسمي «إيما» (للإناث)، و«غابرييل» (للذكور) ما يزالان في المركز الأول بالقائمة التي حملت مفاجأة غير متوقعة هذا العام.
وشهدت القائمة دخول اسم «محمد» للمرة الأولى ضمن الأسماء العشرين الأوائل، حيث احتل المركز التاسع عشر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية مؤخراً فإن اسم «محمد» أطلق على 2460 طفلاً في عام 2018، في جميع أنحاء البلاد، ما يضعه في المركز 19، وقد بلغ هذا الاسم ذروته في عام 2014، عندما وقعت تسمية 2653 طفلاً به، وشهد الاسم تزايداً مطرداً منذ عام 1998، وهو العام الذي بلغ فيه عدد الأطفال الذين حملوا اسم «محمد» عند الولادة 1155 طفلاً.
وبحسب ما يوضحه الرسم البياني الذي نشره المعهد الفرنسي، فإن اسم «محمد» ارتفع بشكل حاد خلال التسعينيات والثمانينيات، قبل أن تتراجع شعبيته في عام 1998.
وفي غضون 20 عاماً، بين 1998 و2018، تضاعف إسناد اسم «محمد» للأطفال المولودين حديثاً بنحو مرتين تقريباً.

مقالات ذات صلة

الأحد, 08-09-2019

رويدا عطية: الأولوية لطفلي «زين»

الخميس, 05-09-2019

عباس جعفر يعتذر من الشعب السوري

الخميس, 05-09-2019

بيبر: النجومية تركتني شخصاً فارغاً

الخميس, 05-09-2019

نجلاء بدر: عرضوا عليّ تزوير هذا الأمر

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock