رياضة

استقالة الجهاز الفني لرجال اليقظة

| شادي علوش

الإثنين, 09-09-2019

قدّم الجهاز الفني لكرة رجال اليقظة بقيادة المدرب محمد منصور ومساعديه أحمد حداد وعماد سردار استقالته من منصبه لمجلس إدارة النادي الذي عقد اجتماعاً فوريا وافق بموجبه على الاستقالة موجهاً شكره للكادر على مجهوداته في الفترة الماضية.
رئيس نادي اليقظة ياسر العلي وفي تصريح خاص بـ«الوطن» قال: فوجئنا باستقالة الجهاز الفني التي جاءت دون سابق إنذار واتصلنا بالمدرب الذي اعتذر عن متابعة المشوار لأسباب خاصة به فهمنا فيما بعد أنها متعلقة بتأخير راتبه رغم أننا كنا سندفع كامل المستحقات بنفس اليوم الذي تمت به الاستقالة.
وتابع العلي قائلاً: عقدنا اجتماعاً مغلقاً ناقشنا فيه خياراتنا للتعاقد مع مدرب جديد وخلصنا إلى ثلاثة أسماء جلسنا معهم واستمعنا لمطالبهم وسنعلن خلال الساعات القادمة اسم المدرب الجديد والذي سيكون مرضياً لعشاق النادي ونأمل بتجاوز هذا المطب نحو الثبات والاستقرار قبل شهر واحد من انطلاق الدوري.
كذلك اتصلت «الوطن» بالمدرب المستقيل محمد منصور الذي قال إن أسباب استقالته كثيرة ولكن أهمها كان تأخير مستحقات الجهاز الفني المالية وبعض التدخلات في العمل رغم أن الفريق يسير بخط تصاعدي وبات جاهزاً بنسبة كبيرة لخوض غمار الدوري، متمنياً التوفيق للنادي وللاعبيه ومعتذراً من الجمهور الذي تمنى أن يتفهم أسباب الاستقالة.

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