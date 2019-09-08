نجم: أسعارنا لم ترتفع ليرة واحدة بالترافق مع الدولار … الحكومة تناقش توسيع عمل «السورية للتجارة»

قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عمل المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في المحافظات لتصل إلى 3 آلاف منفذ خلال ثلاثة أشهر. وخلال جلسته الأسبوعية قرر المجلس أيضاً تقوية مركزها في السوق من خلال تزويدها بالمستلزمات والحاجات الأساسية وتقديمها للمواطن بأسعار مدروسة ومنافسة ودعم عروض تقسيط جميع المنتجات بسعر التكلفة.

وأكد مدير عام «السورية للتجارة» أحمد نجم أنه لم تطرأ أي ارتفاعات على أسعار المواد ولا ليرة، لافتاً إلى أن المؤسسة تحاول ضمن توجهات عملها زيادة عدد الصالات للوصول إلى أكبر شريحة للمواطنين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين نجم أن المؤسسة أضافت عدداً من السلع والمواد الضرورية للمواطن مثل الخبز والغاز.