الأولى

نجم: أسعارنا لم ترتفع ليرة واحدة بالترافق مع الدولار … الحكومة تناقش توسيع عمل «السورية للتجارة»

| هناء غانم

الإثنين, 09-09-2019

قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عمل المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في المحافظات لتصل إلى 3 آلاف منفذ خلال ثلاثة أشهر. وخلال جلسته الأسبوعية قرر المجلس أيضاً تقوية مركزها في السوق من خلال تزويدها بالمستلزمات والحاجات الأساسية وتقديمها للمواطن بأسعار مدروسة ومنافسة ودعم عروض تقسيط جميع المنتجات بسعر التكلفة.
وأكد مدير عام «السورية للتجارة» أحمد نجم أنه لم تطرأ أي ارتفاعات على أسعار المواد ولا ليرة، لافتاً إلى أن المؤسسة تحاول ضمن توجهات عملها زيادة عدد الصالات للوصول إلى أكبر شريحة للمواطنين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نجم أن المؤسسة أضافت عدداً من السلع والمواد الضرورية للمواطن مثل الخبز والغاز.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 09-09-2019

بحضور شخصيات من 15 دولة في ملتقى العمال الدولي … خميس: واجهنا هذه الحرب بمقاومة نوعية وانتصرنا … الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية العالمي: نفخر بالوقوف إلى جانب سورية

الإثنين, 09-09-2019

أسئلة تخطئ الأهداف

الإثنين, 09-09-2019

مؤتمر باسطنبول بمشاركة شخصيات من دمشق

الإثنين, 09-09-2019

المقداد مستقبلاً عبد الهادي: نقف مع فلسطين قلباً وروحاً

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock