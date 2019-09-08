10 وقعت بالغوطة في عام.. وسرقات درجات نارية وحلي … جرائم قتل مروعة في ريف دمشق

وقعت العديد من الجرائم في ريف دمشق أقل ما يقال عنها: إنها بشعة وبالتحديد في منطقة دوما وبعض البلدات التابعة لها منها أخت أقدمت على قتل شقيقتها بعد تحريضها من زوج أبيها وكذلك أخ قتل أخويه بعدما أقدم على قتل أربعة أشخاص.

وكشف مصدر في الأمن الجنائي في دوما أن نحو 10 جرائم وقعت في مدينة دوما ومناطقها النشابية والغزلانية والعتيبة والضمير والحفير والوافدين وحرستا وغيرها من المناطق لها خلال أكثر من سنة منها جريمتان في دوما إحداهما شرف.

وأكد المصدر أن الوضع الأمني تحسن كثيراً في مناطق دوما، لافتاً إلى أن جرائم السرقة خفت وأنها اقتصرت على سرقة دراجات نارية وبعض حلي الذهب.

وفي تفاصيل بعض الجرائم أن أختا ضربت شقيقتها بإناء زجاجي إلا أنها أصيبت بجروح فما كان من زوجة أبيها إلا أن قادت الجريحة للحمام وأتت بمكواة كهربائية وبدأت بضربها على رأسها واستمرت بذلك حتى هشمت جمجمتها ولكيلا يكون هناك أخطاء وكي تتأكد من مفارقة الضحية للحياة لفت سلك كهربائي على رقبتها.