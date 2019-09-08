الأولى

10 وقعت بالغوطة في عام.. وسرقات درجات نارية وحلي … جرائم قتل مروعة في ريف دمشق

| محمد منار حميجو

الإثنين, 09-09-2019

وقعت العديد من الجرائم في ريف دمشق أقل ما يقال عنها: إنها بشعة وبالتحديد في منطقة دوما وبعض البلدات التابعة لها منها أخت أقدمت على قتل شقيقتها بعد تحريضها من زوج أبيها وكذلك أخ قتل أخويه بعدما أقدم على قتل أربعة أشخاص.
وكشف مصدر في الأمن الجنائي في دوما أن نحو 10 جرائم وقعت في مدينة دوما ومناطقها النشابية والغزلانية والعتيبة والضمير والحفير والوافدين وحرستا وغيرها من المناطق لها خلال أكثر من سنة منها جريمتان في دوما إحداهما شرف.
وأكد المصدر أن الوضع الأمني تحسن كثيراً في مناطق دوما، لافتاً إلى أن جرائم السرقة خفت وأنها اقتصرت على سرقة دراجات نارية وبعض حلي الذهب.
وفي تفاصيل بعض الجرائم أن أختا ضربت شقيقتها بإناء زجاجي إلا أنها أصيبت بجروح فما كان من زوجة أبيها إلا أن قادت الجريحة للحمام وأتت بمكواة كهربائية وبدأت بضربها على رأسها واستمرت بذلك حتى هشمت جمجمتها ولكيلا يكون هناك أخطاء وكي تتأكد من مفارقة الضحية للحياة لفت سلك كهربائي على رقبتها.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 09-09-2019

بحضور شخصيات من 15 دولة في ملتقى العمال الدولي … خميس: واجهنا هذه الحرب بمقاومة نوعية وانتصرنا … الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية العالمي: نفخر بالوقوف إلى جانب سورية

الإثنين, 09-09-2019

أسئلة تخطئ الأهداف

الإثنين, 09-09-2019

مؤتمر باسطنبول بمشاركة شخصيات من دمشق

الإثنين, 09-09-2019

المقداد مستقبلاً عبد الهادي: نقف مع فلسطين قلباً وروحاً

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock