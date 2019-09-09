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حمدان لـ«الوطن»: حفظ السجلات المالية بالتعاون مع الأهالي … مالية دوما إلى العمل من جديد

| عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 10-09-2019

أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه بالتعاون مع الأهالي تم الحفاظ على معظم السجلات المالية في دوما رغم تعرض المنطقة للكثير من الدمار والتخريب والحرق خلال السنوات الماضية بفعل الأعمال الإرهابية.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش إعادة العمل في مديرية مالية دوما أوضح حمدان أن حفظ معظم السجلات سمح بعدم إعادة إنشاء سجلات مالية من جديد والاكتفاء بتوضيب السجلات السابقة وترميمها، إضافة للعمل على إصلاح البناء وتأهيله.
وشدد حمدان خلال جولته على دوائر وأقسام المديرية على ضرورة تأمين الخدمات التي يحتاجها المواطن من المالية بسهولة ويسر، طالباً بالإسراع بإنجاز مشروع النافذة الواحدة لما له من أهمية كبيرة في تسريع تنفيذ الخدمات وتأمينها.

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