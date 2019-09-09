ديوب: مستعدون لإعادة علاقاتنا مع الأردن كما كانت

أكد القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان شفيق ديوب، أن سورية مستعدة لإعادة العلاقات مع الأردن إلى سابق عهدها.

ونقلت مواقع إلكترونية أردنية عن ديوب قوله خلال لقائه بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني: إن سورية حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن على جميع الصعد.

وأضاف: مستعدون لإعادة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل عام 2011.

وكان النائب الأردني خالد أبو حسان، طالب حكومة بلاده بتجاوز القرار الرسمي القاضي بوقف التجارة بين الأردن وسورية، داعياً إياها لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق الذي وعدت به وجهاء مدينة الرمثا والبحارة والحكومة، وذلك بإقرار نظام جمركي خاص للتجارة مع سورية من خلال معبر «جابر نصيب».