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فاز بجائزة برنامج «من سيربح المليون» بعد 15 عاماً من التمارين

| وكالات

الأربعاء, 11-09-2019

أفادت قناة «إر تي إل» الألمانية بأنه لم تفت عليه أي جولة من أصل 1407 حلقات من البرنامج.
وحلل الألماني بعد مشاهدة كل حلقة تفاصيل كل الأسئلة والأجوبة في محاولة لحفظ أكبر قدر ممكن من المعلومات.
وكان ينظم من وقت إلى آخر اختبارات منزلية ويدعو أصدقاءه للمشاركة فيها.
وأصبح شترو في آخر المطاف مشاركاً في الجولة اليوبيلية للعرض التلفزيوني «من سيربح المليون» حيث تمتع بتفوق على المشاركين الآخرين، إذ وجهت إليهم وإليه أسئلة كانت قد وجهت في جولات سابقة على مدى 20 عاماً خلت.

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