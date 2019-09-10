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النوم بجانب الكلاب يحمل فوائد صحية مثيرة!

| وكالات

الأربعاء, 11-09-2019

أجرى مستشفى Mayo Clinic دراسة جديدة، وجدت نتائجها أن النوم مع الكلاب يحمل فوائد صحية متعلقة بالنوم.
وتتبع الباحثون أربعين مشاركاً يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم، إضافة إلى كلاب لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر.
ووجدت النتائج أن كل مشارك ينام بشكل أفضل عند النوم مع كلبه، بغض النظر عن حجم الكلب، أو عن كيفية تحركه حول صاحبه طوال الليل.
وقال الطبيب لويس كراهن: «يفترض معظم الناس أن وجود حيوانات أليفة في غرفة النوم يسبب اضطراباً، لكننا وجدنا أن الكثير من الناس يجدون الراحة ويشعرون بالأمان في النوم مع حيواناتهم الأليفة».
وتشير الدراسة إلى أن النوم مع الكلاب يمكن أن يوفر نوعاً من الراحة والاسترخاء ولن يؤثر سلباً على مالكي هذه الحيوانات الأليفة.

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