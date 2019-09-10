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تساؤلات عن مصير موسم القمح «الاستثنائي»!

| الوطن

الأربعاء, 11-09-2019

بدأت مراكز استلام الحبوب إغلاق أبوابها نظراً لوصول معدل الاستلام اليومي إلى ما يقارب الصفر تقريباً بسبب انتهاء الحصاد والتسويق وتوقف عمليات الاستلام بشكل نهائي.
وكشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني أن الكميات التي تم استلامها نحو 940 ألف طن منها أكثر من 880 ألف طن استلمتها السورية للحبوب في حين كان استلام المؤسسة العامة لإكثار البذار 56672 طناً «علماً أنه كان متوقعاً أن يتم استلام نحو 2.7 ملايين طن ما أثار العديد من التساؤلات عن مصير باقي الموسم».
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قضماني أنه لو أتيحت الفرصة للفلاحين بالمناطق غير الآمنة في تسويق إنتاجهم لمراكز الحبوب لتضاعف هذا الرقم.

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