برجك اليوم – الخميس 12 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان كلام غير دقيق يصل إلى الآخرين عن لسانك وقد يضايقك فناقش وحاور ولكن بهدوء، فكل ما ينبغي عليك فعله هو السرية في كل خططك والتحفظ في كلامك ولا تطلق أحكاماً متسرعة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اترك انطباعاً جميلاً عند أشخاص جدد أنت تتعرف عليهم، جدد حدة ذهنك وانتهز الفرص أو تبحث في أمور تخص السفر أو أوراق وربما تلقى على عاتقك تطورات إيجابية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تدع الحياة تعاقبك على تهور أو عصبية أو خطوة خاطئة تأخذها من دون حساب، وكن أقل عناداً وتفحص الأضرار الناجمة عن موقف عصبي قد تتخذه دون تفكير.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الحظوظ ملائمة لكل جديد أو متغيرات تفكر بها والأصدقاء يدعمون أقوالك ويسمعوك، وخاصة على الصعيد الاجتماعي فأنت مرغوب وتكثر الاتصالات لتمنحك طاقات فكرية تقنع بها المحيط.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تمتع بالحياة وبالمحبة من حولك وبالتغيرات الإيجابية وخاصة إذا حاولت كسب حلفاء لك يؤازرونك في مشاريعك أو يدعمونك بالسمعة الحسنة والاستحسان لتصرفاتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد يبدأ اليوم بتأخير أو تأجيل لأمور تمنيت أن تنتهي منها باكراً فاليوم للعرقلة، فابتعد عن المثالية المبالغ فيها وحاول أن تفكر بموضوعية وأحذر النزاعات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تشعر بعقدة ذنب لأنك لا تنجز أعمالك كما تريد وبالكمال الذي تطمح له دائماً يجعلك قلقاً على أمور عملية أو تقنية فأنت دائماً تظن أن لا أحد يجيد عمله مثلك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد يحمل هذا الشهر قرارات مهمة تدرسها بعناية.. فاترك المجال للنقاش، وكن إيجابياً في الحوار وخاصة أنك قد تتحمل مسؤوليات جديدة من ترقية إلى السفر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تأكد من خياراتك اليوم وقم باستشارة الأهل والأصحاب، وعود غير صحيحة، وابتعد عن أي مشاجرة مع الشريك فقد ينتج عنه نزاع عاطفي وكن صبوراً وعطوفاً.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تتوطد صلاتك مع محيطك ويكون حوارك أكثر إيجابية وأخبار حلوة توصلك إلى النجاح، فأنت تستعيد صفاءك وتكون أكثر قدرة على التواصل الاجتماعي والأسري لأن اليوم لزيارات عائلية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اليوم الأفضل لأنك قد تسمع خبراً أو اتفاقاً أو تحصل على سفر أو تناقش قضايا مالية، فأنت ترتب أو تنظم أو تسعى لتكون مرتاحاً أكثر وسط تنظيم يلزمك وجهود تبذلها.