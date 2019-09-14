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اكتشاف أقوى حيوان صاعق

| وكالات

الأحد, 15-09-2019

كشف علماء أنهم توصلوا إلى الحيوان الصاعق، الذي يمكنه إصدار أكبر شحنة كهربائية مسجلة بين الحيوانات المتمتعة بهذه الميزة الفريدة.
والحيوان المذكور نوع غير مسبوق من ثعبان البحر الكهربائي، واكتشفه الباحثون في حوض نهر الأمازون.
وحسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فإن الثعبان البحري قادر على توليد شحنة كهربائية قوتها 860 فولتاً، ليتفوق بذلك على كل الحيوانات المعروفة حتى الآن.
وأضاف المصدر إن الثعبان قادر على توليد 860 فولتاً، أي أكثر بكثير من 650 فولتاً التي سبق تسجيلها من ثعابين كهربائية، ما يجعله أقوى مولد للكهرباء الحيوية معروفاً حالياً.
وقال متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن إن نتائج الاكتشاف الذي اعتمد على تحليل الحمض النووي، دليل على التنوع الكبير الحاصل في غابات الأمازون التي لا يزال الكثير منها مجهولاً للعلماء.
وتابع: إن الاكتشاف جرى في إطار مشروع يهدف إلى تحسين فهم الثعابين الكهربائية، ورسم خريطة الحياة البرية في المناطق النائية من قارة أميركا الجنوبية.
ومعروف أن ثعبان البحر الكهربائي يلجأ إلى الصعق لعدة أسباب، أبرزها اصطياد الفرائس والدفاع عن النفس.

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